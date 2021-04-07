مزايا حصرية لمستهلكي الإمارات من «سامسونغ» في رمضان

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «سامسونغ الخليج للإلكترونيات» عروضها الرمضانية الجديدة للمستهلكين في دولة الإمارات الذين يختارون شراء أحد هواتف مجموعة Galaxy S21 Series 5G.

وتأتي العروض الحصرية الجديدة تماشياً مع التزام سامسونغ المستمر بالاحتفال بأحدث ابتكاراتها التكنولوجية الرائدة، بالتزامن مع المناسبات المهمة، بهدف الارتقاء بتجارب مستخدمي منتجاتها.

وسيحصل محبو ابتكارات سامسونغ حتى يوم الجمعة 30 أبريل، على سماعات Galaxy Buds Pro واشتراك مجاني لمدة عام كامل في خدمة الصيانة Samsung Care+ بقيمة إجمالية 1038 درهماً، وذلك عند اقتناء جهاز Galaxy S21 أو جهاز Galaxy S21+.

كما سيحصل المستهلكون على ساعة Galaxy Watch3 طراز 41 مم إضافة إلى اشتراك مجاني لمدة عام كامل في خدمة الصيانة Samsung Care+ بقيمة إجمالية تبلغ 1798 درهماً إماراتياً عند شراء هاتف Galaxy S21 Ultra.

وتتوفر العروض في متجر سامسونغ الإلكتروني في دولة الإمارات. وتستهدف سامسونغ عبر هذه العروض الحصرية تحسين تجارب المستخدمين لمنظومة Galaxy من الأجهزة المتطورة.

وتأتي مجموعة هواتف Galaxy S21 Series 5G مزودة بالعديد من الميزات المتطورة والمصممة لتمكين المستهلكين من مشاركة أجمل لحظات حياتهم والتواصل مع الأشياء والأشخاص والتعبير عن أنفسهم وإبداعاتهم على نحو لم يسبق له مثيل.

وتشمل هذه الميزات التصميم الأنيق والجريء والجديد كلياً وقدرات الكاميرا والفيديو الاحترافية، هذا بالإضافة إلى تجارب المشاهدة والاتصال الفائقة.

ومع تزويدها هواتف Galaxy S21 5G بتقنية المعالجة المستندة إلى تقنية الذكاء الاصطناعي، يمكن للمستخدمين التقاط الصور ومقاطع الفيديو في وقت واحد، والارتقاء بالتفاعلات مع الهاتف الذكي إلى مستويات جديدة من التميز. ك

ما تم دمج تصميم كاميرا Contour Cut الجديدة والأنيقة بسلاسة في إطار الهواتف لمنحها مظهراً جريئاً ومتألقاً. وتتيح الهواتف أيضاً للمستخدمين تسجيل فيديوهات فائقة الجودة بدقة 8K المذهلة، والتقاط صور منها بدقة عالية تبلغ 33 ميغابكسل.

كما زودت سامسونغ أجهزة Galaxy S21 و Galaxy S21+ و Galaxy S21 Ultra بنظام Samsung Knox Vault، منصة الأمان والحماية التي طورتها سامسونغ بتقنية النظام على شريحة (SoC)، والتي تتيح للمستخدمين ميزة جديدة من الحماية بفضل إضافة ذاكرة آمنة صعبة الاختراق إلى معالج الهاتف الآمن.