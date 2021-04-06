إل جي تشارك "كيه تي" لتطوير منصة ذكاء اصطناعي مفتوحة

المصدر: يونهاب

قالت إل جي للإلكترونيات اليوم الثلاثاء إنها تخطط لتطوير خدمات قائمة على الذكاء الصناعي بمنصة مفتوحة، بمشاركة شركة كيه تي للاتصالات العملاقة، لتوسيع استخدام خوارزميات تشبه البشر.

وتخطط كل من إل جي وكيه تي للتسويق للخدمات التي تدعم منصتي الذكاء الاصطناعي من الشركتين بعد تطوير واجهة مشتركة. بعد أن تحققت الشركتان مؤخرا من توافق منصة إل جي "ThinQ" مع منصة كيه تي "GiGA Genie" للذكاء الاصطناعي.

وقد اختبرت الشركة الكورية منصتها الصغيرة لإيجاد حلول للمنزل الذكي يمكنها العمل مع منصة كيه تي للذكاء الاصطناعي التي تقدم خدمتي الراديو والموسيقى وغيرهما من الخدمات الرقمية.

وقالت إل جي، وهي واحدة من أكبر الشركات المصنعة للأجهزة المنزلية، إنها تتوقع أن تصبح منصتها الذكية مركزا لخدمات الذكاء الصناعي بالبيوت، ولكنها ستوسع قابلية استخدامها في المنتجات الإلكترونية الاستهلاكية الأخرى بالتعاون مع كيه تي.

ويعد تعاون الشركتين هو الإنجاز الأحدث من نوعه داخل مجموعة "فريق واحد للذكاء الاصطناعي" أو "AI One Team"، وهي مجموعة بحثية أكاديمية في مجال الذكاء الاصطناعي تضم هيونداي للصناعات الثقيلة وإل جي يوبلاس ومجموعة دونغ وون والمركز الكوري المتقدم للعلوم والتكنولوجيا.

وتحاول إل جي توسيع نظامها البيئي من منصتها للذكاء الاصطناعي في الأعوام الأخيرة، معتمدة في هذا على استراتيجيات المنصات المفتوحة والشراكة المفتوحة والاتصال المفتوح.