بمواصفات متقدمة.. «أوبو» تُطلق «رينو5 Z 5G» في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

تسجل «أوبو»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكية، خطوة جديدة ومتقدمة في مجال صناعة الهواتف الذكية من خلال طرحها هاتف «رينو5 Z 5G» الجديد كليًا في الإمارات، والذي يعد أول هاتف ذكي مخصص للمستخدمين من جيل الشباب والذي يُعرف أيضًا باسم «الجيل Z».

يأتي طرح هذا الهاتف الجديد ضمن سلسلة هواتف رينو5 بتقنية الجيل الخامس التي أطلقتها أوبو أخيراً، ويتميز بقدرته على تأدية وظائف متعددة بأداء فائق بفضل معالج 5G قوي، والذي يمكن المستخدمين من توثيق حياتهم اليومية من خلال إنشاء محتوى مميز من الصور والفيديو، وتحقيق التوازن بين حياتهم الخاصة والعملية بكفاءة عالية، بالإضافة إلى الاستمتاع بتجربة غامرة للألعاب الإلكترونية.

ومن أجل توفير مستوى عالٍ من الفعالية والكفاءة تلبية لمتطلبات جيل الشباب من المستخدمين، يُركز معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 في هاتف رينو5 Z 5G الجديد على تقديم اتصال فائق بشبكات الجيل الخامس وتوفير تجربة شاملة. وقد تم تصميم رينو5 Z 5G بالتوافق مع تقنية أوبو سمارت 5G، حيث وبفضل شريحة SoC 5G من ميدياتيك، يمكن للمستخدم الاستفادة من سرعة متفوقة خلال عمليات التنزيل والتحميل، فضلاً عن البث الفوري للأفلام عبر الإنترنت، وتجربة الألعاب الإلكترونية الغامرة. وكونه يدعم تقنية الجيل الخامس في وضع SIM المزدوج (NSA وSA)، يوفر معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 ثماني النوى مستوى تردد قوي يصل إلى 2.4 جيجاهرتز، فضلاً عن سرعة ذاكرة لتقديم استخدامات متعددة المهام غير مسبوقة بين العمل والترفيه.

وقال رامي عثمان، مدير المبيعات والتسويق في الشرق الأوسط وأفريقيا، لدى ميدياتيك: مع تزايد دور الهواتف الذكية في حياتنا اليومية خصوصاً عند فئة الشباب لانغماسهم في التكنولوجيا أكثر من أي وقت مضى، نقدم معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 الذي يُشغل أحد أحدث الهواتف الذكية من أوبو، هو رينو5 Z 5G، موفراً للمستخدمين أحدث التقنيات في مجال الاتصال بشبكات الجيل الخامس، والتصوير، وإنتاج المحتوى متعدد الوسائط والألعاب الإلكترونية وغيرها الكثير. نقوم في ميدياتيك بالتركيز على توفير الحلول الذكية وابتكار تقنيات متطورة تدعم وتشغل مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأجهزة الذكية ذات الأداء العالي، وذلك لتلبية متطلبات كافة عملائنا من مختلف الشرائح.

ويواصل رينو5 Z 5G أسلوب سلسلة رينو المميز والمتمثل في تحقيق التوازن بين التصميم الفريد والعصري الذي يواكب النمط الشخصي للمستخدمين مع تعزيز الأداء والسرعة.

وقال أيفن أوه، مدير عام أوبو في منطقة الخليج: يمثل هاتف أوبو رينو5 Z 5G توجه أوبو في تلبية احتياجات جيل الشباب من المستخدمين الذين يتمتعون بأنماط حياة عصرية وطموحة وديناميكية. ويتميز رينو5 Z 5G بخصائص عدة تواكب متطلبات المستخدمين في إتمام أعمالهم، أو ممارسة الألعاب الإلكترونية أو حتى تنظيم أمورهم الحياتية. فهو يوفر سرعة اتصال عالية بالإنترنت، وتقنية الشحن السريع، وتجربة مستخدم أسرع وأكثر سلاسة، ليكون الخيار الأمثل لجيل الشباب في الإمارات.

تم تصميم معالج ميدياتيك دايمنسيتي U800 في هاتف أوبو رينو5 Z 5G لتوفير مستوى أداء فائق بفضل مميزات وتقنيات أفضل مع دعم اثنين من شرائح SIM 5G في وضع الاستعداد. وبذلك تقوم ميدياتيك بالانضمام إلى أوبو من خلال جهود الشركتين في تسريع انتشار تقنية 5G وتقديم تجارب متميزة عبر الهواتف الذكية التي تدعم اتصال الجيل الخامس في الفئة المتوسطة.

كما يضم معالج دايمنسيتي U800 تقنية 5G UltraSave من ميدياتيك التي تعمل على إدارة وضع تشغيل شريحة المودم وفقاً للشبكات المحيطة وجودة نقل البيانات لدعم إطالة عمر شحن البطارية.

ويكمن جوهر رينو5 Z 5G في تركيز أوبو الثابت على الابتكار المرتكز حول الإنسان. وقد تم تحسين الهوائي 3.0 العامل بزاوية 360 درجة والخاص بالهاتف الذكي ليلتقط الإشارة بغض النظر عن كيفية إمساك المستخدم للهاتف، سواء كان في الوضع الأفقي في حالة الألعاب الإلكترونية، أو الوضع العمودي عند التحقق من رسائل البريد الإلكتروني. وبمساعدة معالج دايمنسيتي U800 من ميدياتيك، يوفر أوبو رينو5 Z 5G ميزة قناة الشبكة المزدوجة التي تُسرع الاتصال عن طريق الاتصال بشبكة Wi-Fi أو شبكات اتصال الجيل الرابع 4G والجيل الخامس 5G.

وتُقدم أوبو أيضًا بطارية أكبر بسعة 4310 مللي أمبير في هاتف رينو5 Z 5G لدعم متطلبات الطاقة الإضافية، وهي متوافقة مع تقنية VOOC للشحن السريع من أوبو والتي توفر قدرة 30 وات. وبذلك يمكن شحن هاتف رينو5 Z 5G بالكامل من صفر إلى 100 بالمئة بغضون 48 دقيقة فقط. ولمجرد شحن الهاتف لمدة خمس دقائق فقط، يمكن استخدام رينو5 Z 5G لحوالي ساعة كاملة لمشاهدة مقاطع الفيديو على موقع يوتيوب. بالإضافة إلى ذلك، يعمل وضع الاستعداد الليلي الفائق (Super Night Standby Mode) على تقليل استهلاك الطاقة للهاتف الذكي إلى 1.78 بالمئة من البطارية ليلاً عندما لا يكون الهاتف قيد الاستخدام.

ولتحسين الأداء بشكل أكبر، قامت أوبو بدمج نظام مُحسِن الأداء في رينو5 Z 5G مما يجعل الهاتف أسرع ويعمل لفترة أطول دون تأخير. وقد تم تنفيذ أكثر من عشرة تحسينات في الهاتف لتحسين أدائه للوصول إلى مستوى أكثر فعالية.

ولا يقتصر الأمر على الأداء الراقي الذي يتم تحقيقه مع رينو5 Z 5G، بل يُمثل أيضًا التصميم الأنيق الذي تتميز به هواتف رينو. إنه هاتف فائق النحافة بأبعاد تصل إلى 7.8 مم من حيث السماكة، وعرض 73.4 مم وطول 160.1 مم، كما أنه خفيف للغاية، إذ يزن حوالي 173 جرامًا فقط.

إضافةً إلى تصميمه الجميل، يحتضن هاتف رينو5 Z 5G من الجهة الخلفية الكاميرا الرباعية المُكونة من قطعة واحدة والمدمجة في جسم الهاتف تماشيًا مع مفهوم التصميم، كما أن جميع الكاميرات الأربع مغطاة بقطعة واحدة من زجاج Gorilla Glass 5 مما يُحافظ عليها أنيقة وسلسة. وتُضيف تقنية النقش المتطورة نسيجًا راقيًا إلى السطح الزجاجي، مما يخلق إحساسًا بالعمق يتلألأ تحت إضاءة مختلفة لإضفاء مظهر أنيق وراقي.

وتتميز الشاشة المميزة ذات الثقب الواحد للكاميرا الأمامية بأبعاد متناسقة وبمقاس 6.43 بوصات (16.3 سم) تمثل مساحتها 90.8 بالمئة من نسبة حجم الهيكل. وتوفر شاشة هاتف رينو5 Z 5G تجربة عرض مقاطع الفيديو والألعاب الإلكترونية بدقة Full HD فائقة الوضوح، وذلك بفضل تقنية Super AMOLED بأبعاد 2400 x 1080، كما تم تزويد الشاشة بميزة بصمة الإصبع ضمن العرض 3.0 (Display Fingerprint 3.0) من أجل تفعيلها بسرعة ودقة.

ويزهو أوبو رينو5 Z 5G بكاميرا خلفية رباعية بدقة 48 ميجابكسل لتصوير لقطات بورتريه رائعة وجميلة بحرفية وسهولة تجعل هذا الهاتف بالفعل «في المقدمة على صعيد التصوير الفوتوجرافي». وتشتمل الكاميرات على كاميرا رئيسية بدقة 48 ميجابكسل، وكاميرا بزاوية عريضة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أحادية اللون بدقة 2 ميجابكسل وكاميرا أحادية (Macro Mono) بدقة 2 ميجابكسل، وتُتيح هذه الكاميرات الأربع للمستخدمين أن يصبحوا خبراء في التقاط مقاطع الفيديو والتصوير بأقل جهد.

وأضافت أوبو أيضًا خاصية جديدة وهي الفيديو بالعرض الثنائي التي تتيح تسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية معًا في الوقت نفسه وفي إطار واحد ضمن شاشة الجهاز، وهي من أبرز الميزات التي ستعير انتباه صناع المحتوى على المنصات الرقمية لاستخدامها والتمتع بما تقدمه. وتشمل الميزات الأخرى خاصية فيديو HDR التي توفر إضاءة أكثر وضوحًا وأكثر توازنًا في الأماكن التي يكون فيها تباين الضوء مرتفعًا، وخاصية التركيز الفعال بحيث تتبع الكاميرا الموضوع المصور في الفيديو تلقائيًا حتى عندما تكون حركته عالية، والفيديو الليلي الفائق الذي يُعزز الخوارزميات الخاصة التي تضمن المزيد من مقاطع الفيديو والصور الليلية الديناميكية.

وقد أثبت هاتف رينو5 Z 5G نفسه كخبير التصوير الفوتوغرافي في أي سيناريو مع ميزات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، تُتيح للمستخدمين إتقان الاستفادة من كل لحظة. تعمل الميزات الجديدة على غرار خاصية تعزيز صورة المشهد بالذكاء الاصطناعي 2.0، وخاصية عزل الخلفية الديناميكية، وخاصية التصوير الليلي الفائق معًا لالتقاط صور وتسجيل مقاطع فيديو أكثر وضوحًا وجمالًا حتى في حالة تباين الإضاءة وحالات الإضاءة المنخفضة. وبالقدر نفسه من الفائدة، فإن الميزات الفريدة في هاتف رينو5 Z 5G والتي أثبتت أنه لا غنى عنها هي بورتريه الإضاءة الليلية المعززة بالذكاء الاصطناعي، وبورتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وخاصية التجميل بالذكاء الاصطناعي 2.0، وخاصية الفيديو فائق الثبات، وخاصية تصوير الفيدية بتقنية 4K، وجميعها تضيف إلى السهولة التي يمكن للمستخدمين من خلالها التقاط صور ومقاطع فيديو بأسلوب احترافي.

وكما هو الحال مع كل جيل من سلسلة رينو، هناك تركيز واضح على الموازنة بين العمل والترفيه، ولا يختلف الأمر مع رينو5 Z 5G. ويتألق هاتف رينو5 Z 5G بمزاياه المتطورة وخصوصاً في مجال الألعاب الإلكترونية، وذلك بفضل المعدات المبتكرة والبرمجيات الحصرية في نظام ColorOS 11.1 من أوبو المُصمم خصيصًا لتقديم تجربة ألعاب رقمية سلسة وغامرة. وتتيح خاصية وضع الألعاب التركيز على اللعبة من خلال إخفاء كل ما من شأنه تشتيت انتباه اللاعب، حيث يتم إيقاف جرس الساعة، والتنبيهات، والمكالمات الواردة والتحكم بالإيماءات وغيرها لتقديم تجربة غامرة في اللعب. أما نظام التشغيل السريع فيتيح للمستخدمين وبنقرة واحدة العودة إلى اللعبة بسهولة تامة وذلك في غضون 24 ساعة بعد الخروج منها دون انتظار أو إضاعة الوقت في تفعيل اللعبة أو تحميل مقاطع الفيديو والغرافيك. وأخيرًا، تسمح خاصية النافذة العائمة للألعاب للمستخدمين في إبقاء اللعبة مستمرة ومراقبتها ضمن نافذة عائمة في الشاشة للعودة إليها في أي وقت.

وبالإضافة إلى المواصفات التقنية المتقدمة، يأتي هاتف رينو5 Z 5G مع نظام ColorOS 11.1 من أوبو، والذي يتيح للمستخدمين تخصيص واجهة المستخدم والاستمتاع بتجربة مميزة وحصرية، إلى جانب الفعالية العالية والأداء غير المسبوق، يوفر نظام ColorOS 11.1 مستويات عالية من الخصوصية التي يبحث عنها جميع مستخدمي أوبو، كما يتيح هاتف رينو5 Z 5G للمستخدمين تخصيص الشاشة الدائمة والنمط الليلي للحصول على أفضل تجربة تناسب تفضيلاتهم. ويتيح النظام مزايا مبتكرة أخرى، مثل النافذة العائمة للعمل على مهام متعددة، وخاصية الترجمة المباشرة مع عدسة جوجل عن طريق إيماء المسح بثلاثة أصابع، وغيرها.