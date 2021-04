احذر.. عملية احتيال جديدة لاختراق حسابك على إنستغرام

حذرت شركة "إنستغرام" ، المملوكة لـ "فيسبوك"، المستخدمين من عملية احتيال جديدة يتم تداولها تحاول سرقة تفاصيل تسجيل الدخول الخاصة بهم عن طريق تزوير"انتهاك حقوق الطبع والنشر".

وعلى الرغم من أن الرسالة تبدو وكأنها من "مركز مساعدة حقوق الطبع والنشر في إنستغرام"، فقد أكدت الشركة أنها لن تقوم مطلقا بالتواصل مع المستخدمين عبر الرسائل المباشرة بشأن انتهاكات حقوق النشر، وتنصح المستخدمين بعدم النقر أو الرد على أي روابط في الرسائل.

كما حذرت "إنستغرام" مستخدمي تطبيقها من عملية الاحتيال هذه عبر حسابها الرسمي على "تويتر".

وتنص رسالة الاحتيال على ما يلي: "تم اكتشاف انتهاك لحقوق الطبع والنشر في منشور على حسابك. وإذا كنت تعتقد أن انتهاك حقوق الطبع والنشر خطأ، فيجب عليك تقديم ملاحظات. خلاف ذلك، سيتم إغلاق حسابك في غضون 24 ساعة".

ثم تطالب الرسالة المستخدمين بالنقر فوق رابط "تقديم ملاحظات".

