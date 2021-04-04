بيانات مؤسس فيسبوك ضمن معلومات مسربة عن نصف مليار مستخدم للموقع

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن رقم الهاتف الخلوي الخاص بمارك زوكربيرغ، مؤسس موقع فيسبوك، كان ضمن البيانات الشخصية المسربة لحوالي 553 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي، والتي تم نشرها على الإنترنت من قبل القراصنة.

وأكدت الصحيفة أن اسم زوكربيرغ وموقعه وبيانات زواجه وتاريخ ميلاده وهويته الخاصة على فيسبوك كانت من بين كم البيانات الشخصية الهائلة التي نشرها منتدى للقراصنة أمس السبت، بحسب ما قال الباحث الإلكتروني دايف واكر.

يذكر أن البيانات المسربة تضمنت أيضا معلومات خاصة للمشاركين فى تأسيس فيسبوك كريس هيوز وداستن موسكوفيتز.

وأوضح متحدث باسم فيسبوك أن هذه بيانات قديمة وتم تسجيلها من قبل في عام 2019 وتم العثور عليها وإصلاح الأمر فى أغسطس من هذا العام.

جدير بالذكر أن قاعدة البيانات تبدو نفس مجموعة الأرقام التي يتم الحديث عنها في دوائر القراصنة، منذ يناير الماضي على ما يبدو، وفقا لما يقول عالون جال، المشارك في تأسيس شركة استخبارات الجريمة الإلكترونية الإسرائيلية دوسون روك، وفقا لما ذكرته صحيفة ديلي ميل.

يشار إلى أن تسريب البيانات على منتدى للقراصنة يجعلها متاحة مجانا الآن، وأحياناً تعرض البيانات الشخصية للمستخدمين حول العالم مقابل رصيد إلكتروني من اليوروهات على موقع معروف للقراصنة الإلكترونيين.

وقال جال إنه تحقق من صحة البيانات، فيما أشار عدد آخر من الصحفيين إنهم تحقق من أرقام هواتف بين هذه البيانات.