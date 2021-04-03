تسرّب بيانات ما يقارب 7 ملايين مستخدم لـ"فيسبوك" في الإمارات

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

في فضيحة تسريب بيانات جديدة لموقع "فيسبوك"، أكّد موقع "بيزنس إنسايدر"، قبل ساعات قليلة، من أن البيانات الشخصية لأكثر من 533 مليون مستخدم لموقع التواصل الاجتماعي الشهير في 100 دولة على الأقل قد تم تسريبها، من بينهم 6,978,927 مستخدماً في الإمارات وحدها.

وتشمل البيانات الشخصية، التي تم تسريبها بحسب الموقع، أرقام هواتف المستخدمين وأسماء المستخدمين بالكامل وموقعهم وتاريخ ميلادهم وسيرتهم الذاتية وعنوان بريدهم الإلكتروني.

وقال ألون غال، المؤسس والرئيس التنفيذي لتحقيقات الجرائم الإلكترونية في شركة "هدسون روك" الإسرائيلية، إن خطورة هذا التسريب تتمثل في حجمه الكبير، إضافة إلى أن مجرمي الإنترنت سيقومون على الأغلب باستغلال البيانات المسربة في القيام بمحاولات اختراق الضحايا إلكترونياً بأسلوب الهندسة الاجتماعية.

ولم تعلق فيبسوك على هذا التسريب حتى الآن، كما لم يوفّر مكتب الشركة في الإمارات تعليقاً حتى الآن.

وتعرضت فيسبوك، خلال الأعوام الماضية للعديد من الفضائح المتعلقة بتسريب البيانات، من ضمنها تسريب بيانات أكثر من 267 مليون مستخدم على فيسبوك في 2019 واعترفت الشركة آنذاك، بوجود ثغرة في نظامها الأمني، تسببت في فتح بيانات المستخدمين للآلاف من مطوري التطبيقات، بالإضافة إلى كشف تسريب قاعدة بيانات لأرقام خطوط اتصالات، تصل إلى 419 مليون رقم هاتف مربوطة بحسابات على فيسبوك في نفس العام.

وستقوم "البيان" بموافاة قرائها بأحدث المستجدات الطارئة بهذا الخصوص.