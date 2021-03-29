تدشين منصة تريند مايكرو «Cloud One» لتمكين المبتكرين في المنطقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت تريند مايكرو إنكوربوريتد، الشركة المتخصصة في مجال الأمن السحابي، عن إطلاق حضورها على سوق خدمات أمازون ويب، لتلبية احتياجات الشركات الباحثة عن خدمات الأمن السحابي هناك. وتم تصميم منصة Trend Micro Could One، المتوفرة الآن على سوق خدمات أمازون ويب، لتكون بمثابة منصة متكاملة لتوفير الحماية الأمنية المطلوبة في جميع بيئات العمل السحابية، بما يشمل التطبيقات، والشبكات، والعمليات، وتخزين الملفات، والحاويات، إضافة إلى إدارة الوضع الأمني السحابي.

وتعليقاً على هذه الخطوة، صرح المدير العام لخدمات أمازون ويب، كامليش تالريجا، قائلاً «نود ثناء جهود تريند مايكرو في تقديم خدمات أمنية للمشترين والمبتكرين على خدمات أمازون ويب، والذين يعملون وفقاً لنموذج المسؤولية المشتركة».

وأضاف تالريجا في حديثه قائلاً «سوق خدمات أمازون ويب، يعد المنصة السوقية الأولى التي تتيح خدمات Trend Micro Cloud One، الشيء الذي بدوره سيعود بالنفع على المطورين، وسيمكنهم من الاستفادة من الأسعار المرنة، والعقود التي يمكن تخصيصيها، بالإضافة إلى النشر والتبني السريع الذي يحتاجونه».

وبحسب مؤسسة الأبحاث والدراسات العالمية غارتنر، فإن الشركات تتبنى بيئات البيانات المختلطة بصورة متزايدة، والتي تشتمل على أعباء عمل تتطلب خدمات IaaS في مكان العمل وعبر السحابة، بالإضافة إلى التطبيقات المبنية على الحاويات، والتي تستفيد من الوظائف التي تعمل دون خوادم. ولكن على الرغم من ذلك، فإن التطبيقات السحابية تحتاج إلى متطلبات أمنية فريدة ومختلفة عن الأنظمة التي تستهدف المستخدم النهائي. من هنا، فإن هناك حاجة لتبني الفرص الخاصة بالسحابة العامة، وكذلك دعم سرعة وحيوية البيئات السحابية، وهو ما تقوم الحلول الأمنية لحماية أعباء العمل والعمليات بتلبيتها.

ومن الجدير بالذكر، أن تريند مايكرو وخدمات أمازون ويب، تمتلكان رؤية مشتركة في ما يتعلق بالخدمات الذاتية، والدفع المرن، الذي يسهل عملية بناء الخدمات السحابية عبر جميع المراحل، بدءاً من مرحلة التفاوض الأولى، ووصولاً إلى مرحلة واجهة برمجة التطبيقات «API». ويتمتع العملاء بميزة المرونة في التطبيقات الأمنية، والتي تتطور عبر الوقت، دون إثقال كاهل فرق العمليات الأمنية في الشركة.

وأعرب الدكتور معتز بن علي نائب الرئيس، المدير الإداري لتريند مايكرو الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن سعادته بهذه الخطوة قائلاً «إتاحة منصة تريند مايكرو «Cloud One»، عبر خدمات أمازون ويب، يعد خطوة إلى الأمام، في مجال جهودنا الهادفة إلى توفير حلولنا الأمنية المبتكرة في المنصات التي توفر الخدمات السحابية».

وأردف بن علي قائلاً «سيكون بإمكان المبتكرين في الإقليم، الاستفادة من الميزات التي توفرها منصة تريند مايكرو «Cloud One»، وذلك من خلال توفير الحماية لتطبيقاتهم وبيئات العمل، وكذلك العمليات ضد التهديدات الأمنية والبرامج الضارة والثغرات، فضلاً عن تعزيز الامتثال من خلال حلول مرنة ومتكاملة على منصة واحدة».