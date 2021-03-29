تحديثات أمنية طارئة لـ 3 أجهزة من «آبل»

المصدر: دبي - وائل اللبابيدي

أصدرت «آبل»، أمس، تحديثاً طارئاً لتصحيح ثغرة أمنية خطيرة موجودة في أنظمة التشغيل iOS و iPadOS وwatchOS. وتؤثر الثغرة الأمنية التي اكتشفتها «مجموعة تحليل التهديدات» في غوغل، على محرك متصفح «آبل ويب كيت» Apple WebKit، وذكرت «آبل» على موقعها، أن «هذه الثغرة يتم استغلالها بشكل نشط»، الأمر الذي يستدعي سرعة تحميل التصحيحات الأخيرة، وهي iOS 14.4.2، وiPadOS 14.4.2، وwatchOS 7.3.3 على التوالي.

ويمكن أن يؤدي استغلال تلك الثغرة الأمنية من قبل المخترقين، لتنفيذ إجراءات ضارة، مثل توجيه المستخدمين إلى مواقع التصيد الاحتيالي. ويتعين على المستخدمين الإسراع في تنزيل التحديثات الأمنية الجديدة، لتجنب أي عملية احتيال، وذلك من خلال تشغيل الإعدادات.