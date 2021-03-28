آبل تصدر تحديثات أمنية طارئة لثلاثة من أجهزتها

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

أصدرت "آبل" أمس تحديثاً طارئاً لتصحيح ثغرة أمنية خطيرة موجودة في أنظمة التشغيل iOS و iPadOS و watchOS.

وتؤثر الثغرة الأمنية التي اكتشفتها "مجموعة تحليل التهديدات" في جوجل، على محرك متصفح "آبل ويب كيت" Apple WebKit ، فيما ذكرت "آبل" على موقعها إن "هذه الثغرة يتم استغلالها بشكل نشط"، الأمر الذي يستدعي سرعة تحميل التصحيحات الأخيرة وهيiOS 14.4.2 و iPadOS 14.4.2 و watchOS 7.3.3 على التوالي.

ويمكن أن يؤدي استغلال تلك الثغرة الأمنية من قبل المخترقين لتتنفيذ إجراءات ضارة مثل توجيه المستخدمين من خلال استخدام متصفح آبل إلى مواقع التصيد الاحتيالي. ويتعين على مستخدمي أجهزة آبل المذكورة الإسراع في تنزيل التحديثات الأمنية الجديدة لتجنب أي عملية احتيال وذلك من خلال تشغيل الإعدادات< عام< تحديث البرامج..