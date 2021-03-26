غوغل تختبر ميزة جديدة قادرة على حفظ أي شيء واسترجاعه بسهولة

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت شركة "غوغل" الأمريكية، أمس الخميس، أنها تختبر حاليا ميزة جديدة تسمى "Memory"، تعد تحديثا لـ"مساعد غوغل".

والميزة الجديدة "ذاكرة" عبارة عن مزيج من "قائمة المهام"، وتطبيق "الملاحظات"، وقائمة قراءة تشبه الجيب، ولوحة تجميع على غرار موقع "بينتريست" داخل خزانة رقمية شاملة مدمجة في "غوغل"، وفقا لموقع "9to5google ".

ومن خلال ميزة"Memory" ، يمكن حفظ مجموعة كبيرة ومتنوعة من المحتوى، بما في ذلك "المقالات والكتب وجهات الاتصال والأحداث والرحلات الجوية والفنادق والصور والأفلام والموسيقى والملاحظات والصور والأماكن وقوائم التشغيل والمنتجات والوصفات والتذكيرات والمطاعم ولقطات الشاشة والشحنات والبرامج التلفزيونية ومقاطع الفيديو والمواقع الإلكترونية".

جدير بالذكر أن الميزة الجديدة قادرة على حفظ أي شيء تقريبا، بما في ذلك روابط المواقع، أو لقطات الشاشة الثابتة، أو صور الأشياء أو الملاحظات المكتوبة بخط اليد أو قوائم المهام الرقمية أو التذكيرات، ثم ستتيح لك "Memory" بعد ذلك البحث عن كل شيء قمت بحفظه وتصنيفه وزيارته من جديد، وبذلك فإنها تتفوق على "مساعد غوغل".

وحتى يتسنى للمستخدمين تخزين الأشياء في "Memory"، يمكنهم إما إعطاء أمر صوتي إلى "مساعد غوغل"، أو باللجوء إلى اختصار الشاشة الرئيسية المضافة حديثا، وبمجرد إضافتها يمكن تمييز العناصر المحفوظة (بفئات مثل "هام" أو "قراءة لاحقا")، بالإضافة إلى فرزها أو البحث عنها للعثور على عنصر معين.

ولا تزال ميزة "Memory" قيد الاختبار، ولم تعلن "غوغل" عن أي خطط لديها بشأن موعد طرحها أو ما إذا كانت ستطرح للمستهلكين.

وقال متحدث باسم شركة "غوغل" لموقع "ذا فيرج": "نحن نكرر باستمرار ونجرب طرقا جديدة لتحسين تجربة المستخدم، لكن ليس لدينا المزيد من التفاصيل لمشاركتها في الوقت الحالي".