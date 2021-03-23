هواوي تطلق سماعات "فري بادز 4i" في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هواوي في أسواق الإمارات اليوم سماعات الأذن الجديدة "هواوي فري بادز 4i"، HUAWEI FreeBuds 4i والتي توفر صوتاً عالي الجودة وعمر بطارية طويل الأمد تدوم لمدة 10 ساعات وإلغاء ضوضاء نشط (ANC)، كل ذلك في تصميم عصري ومريح.

وترث سماعات "هواوي فري بادز 4i" الميزات الرائعة من سلسلة سماعات "هواوي فري بادز"، بما في ذلك تقنية إلغاء الضوضاء النشطة وعمر بطارية رائع وتوفر صوت واضح للغاية، مما يتيح لجميع المستخدمين الاستمتاع بتجربة صوتية غير مسبوقة.

وستتوفر سماعة "هواوي فري بادز 4i"، للطلب المسبق بدءاً من 25 مارس الجاري بسعر 299 درهما ويتضمن هدايا مجانية بقيمة 178 درهما تشمل صندوق هدايا بمكبر صوت بلوتوث واشتراك لمدة 3 أشهر في Huawei Music وخدمة ضمان لمدة 15 شهراً.

وستتوفر السماعة للشراء عبر موقع هواوي الرسمي ومتاجر تجربة هواوي ومتاجر ومواقع تجزئة مختارة في الإمارات اعتبارًا من 1 أبريل.

وتتميز سماعات "هواوي فري بادز 4i"، بمكونات مخصصة بما في ذلك محركات ديناميكية كبيرة بحجم 10 مم لتقديم سعة أكبر لصوت قوي. في الوقت نفسه، يضمن الهيكل الرائع للحد من ضوضاء الرياح اتساق المؤثرات الصوتية الناتج لجعل الاستماع إليها مريحاً.

بطارية تدوم 10 ساعات

وتأتي سماعات "هواوي فري بادز 4i"، ببطارية كبيرة ذات كثافة طاقة عالية في هيكل مضغوط، لتوفر عمرًا أطول للبطارية على حزمة أصغر.

وعند إيقاف تشغيل إلغاء الضوضاء، توفر سماعات "هواوي فري بادز 4i"، 10 ساعات من تشغيل الموسيقى المستمر أو 6.5 ساعة من المكالمات الصوتية. جنبًا إلى جنب مع علبة الشحن، يمكنها تحقيق 22 ساعة من تشغيل الموسيقى أو 14 ساعة من المكالمات الصوتية. إذا تم تشغيل تقنية إلغاء الضوضاء، فيمكنها توفير 7.5 ساعة من تشغيل الموسيقى المستمر و 5.5 ساعة من المكالمات الصوتية.

علاوة على ذلك، توفر تقنية الشحن السريع الرائدة في الصناعة 4 ساعات من الاستمتاع بالصوت من عملية شحن لمدة 10 دقائق، لذلك لا داعي للمستخدمين القلق بشأن مستوى البطارية عندما يكونون في الخارج.