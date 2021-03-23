بعد واتساب.. عطل مفاجئ يصيب تطبيق البريد الإلكتروني Gmail

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

تعذر على مستخدمي أندرويد الوصول إلى تطبيق البريد الإلكتروني Gmail من غوغل منذ ساعات الصباح الأولى وإلى وقتنا هذا بسبب عطل مفاجئ.

وأبلغ الآلاف من مستخدمي Gmail أنهم يواجهون مشكلات في تصفح رسائلهم على التطبيق وأنه يتعطل في كل مرة يتم فتحه على أجهزة أندرويد مثل هواتف غوغل بيكسيل وسامسونغ غالاكسي.

وأشار موقع التتبع Down Detector ، الذي يراقب تعطل خدمات الويب إلى أن المئات من مستخدمي Gmail يعانون حاليًا من الانقطاع ويتم تسجيل حوالي 500 شكوى كل دقيقة.

من غير الواضح حاليًا سبب العطل، لكن يبدو أنه منتشر على نطاق واسع، إذ توجه المستخدمون أيضا لموقع تويتر للإعلان عن العطل.

وإلى جانبGmail ، أبلغ المستخدمون أيضًا عن مشاكل في تطبيقات ياهو وغوغل وأمازون، وفق موقع "إكسبرس".

على الرغم من أن غوغل لم تكشف بعد عن حل رسمي، يعتقد أحد المستخدمين على تويتر أنه اكتشف طريقة لإصلاح المشكلة. وقال Stéphane Franiatte في تغريدة: "إذا كنت تعاني من أعطال في التطبيق على هاتف أندرويد قم بإلغاء تثبيت" Android System Webview " عبر متجر غوغل، لقد فعلت ذلك ونجح الأمر على الأقل في الوقت الحالي."

تأتي أنباء هذا الانقطاع بعد أن واجه مستخدمو واتساب خللًا كبيرا مساء الجمعة، ولم يتمكن مئات الآلاف من المستخدمين الوصول إلى تطبيق الدردشة.