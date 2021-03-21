"إيليجانت" تعزّز تنافسية "هواوي" في سوق الساعات الذكية في الإمارات

المصدر: البيان الإلكتروني

عززت هواوي من تنافسيتها في سوق الساعات الذكية في الإمارات بإطلاق نسخة "إيليجانت" من ساعتها "واتش فيت" التي لاقت رواجاً كبيراً في الأسواق العام الماضي وذلك بفضل حزمة من المميزات أهمها مراقبة مستويات الأكسجين في الدم "SpO2 " طوال اليوم وبطارية تدوم طويلاً لمدة 10 أيام.

وتأتي ساعة "هواوي واتش فيت إيليجانت" HUAWEI WATCH FIT ELEGANT بهيكل من الفولاذ المقاوم للصدأ مع سطح زجاجي مصقول وحزام من المطاط الفلوري، باللونين الأبيض والأسود.

وتعتبر ساعة اللياقة الجددية من الأخف وزناً في السوق بما يكفي لارتداء مريح طوال اليوم. كما يمكن للمستخدم إضفاء طابع شخصي من خلال اختيار أحد وجوه الساعة القابلة للتخصيص والتي يمكن ضبطها بسهولة من هاتف ذكي من هواوي بنقرة واحدة، مما يمنح الشاشة المستطيلة مقاس 1.64 بوصة احساس شخصي أكثر.

مستويات الأكسجين

ويعد تتبع مستويات الأكسجين في الدم أمرًا مهمًا للمستخدمين حيث يؤدي انخفاض مستويات الأكسجين في الدم SpO2 إلى التعب ونقص الطاقة، حيث تضمن ساعة هواوي واتش فيت إيليجانت تتبع مستوى الأكسجين في الدم بشكل مستمر طوال اليوم دون التأثير على البطارية. فهي لا تراقب هذه المستويات فحسب، بل تولد أيضًا إنذارًا عندما يكون مستوى الأكسجين في الدم منخفضًا، مما يسمح للمستخدمين باتخاذ إجراءات سريعة عند الحاجة.

بطارية تدوم

وحافظت ساعة "إيليجانت" على ميزة العمر الطول للبطارية والتي طالما ميزت الأجهزة القابلة للارتداء من هواوي. وعلى غرار الساعة السابقة، توفر ساعة هواوي واتش فيت إيليجانت عمر بطارية طويل الأمد يصل إلى 10 أيام، حتى مع تشغيل مراقبة معدل ضربات القلب وتتبع النوم ومراقبة تشبع الأكسجين SpO2. ويتم استكمال ذلك بتقنية الشحن السريع من هواوي، والتي يمكن أن توفر يومًا كاملاً من الاستخدام في غضون خمس دقائق فقط من الشحن.



"مدرب خاص"

وترقى ساعة هواوي واتش فيت إيليجانت إلى مستوى "FIT – لائق" في اسمها مع مجموعة واسعة من ميزات المراقبة والتتبع الصحي. وإلى جانب التتبع المستمر لـتشبع الأكسجين SpO2، تدعم الساعة كذلك تقنية HUAWEI TruSeen 4.0 لقياس دقيق لدقات القلب وتقنية HUAWEI TruRelax لإدارة مستويات التوتر بشكل أفضل. وفي الوقت نفسه، على صعيد اللياقة البدنية، تأتي الساعة مع 12 دورة تدريبية للياقة البدنية كاملة مع التعليمات المناسبة فيما يشبه "مدرب خاص". ويمكن للمستخدمين أيضًا الاختيار من بين 96 وضعًا للتمرين بناءً على نشاطهم البدني. بالإضافة إلى ذلك، فإنها تتميز أيضًا بـ 13 دورة تدريبية مدمجة، حيث تقوم خلالها بتحليل عدد الخطوات باستخدام نظام تحديد المواقع العالمي (GPS) المدمج وأجهزة الاستشعار المتعددة، والتي يتم وضعها جميعًا معًا لتقديم إرشادات تشغيل في الوقت الفعلي ونصائح تدريبية.

ويمكن للمستخدمين الاستمتاع بميزات Smart Life Assistant للاستخدام اليومي. ولا تضمن ساعة هواوي واتش فيت إيليجانت عدم تفويت الإشعارات أو المكالمات بمساعدة التذكيرات فحسب، بل توفر أيضًا مصراع الكاميرا لالتقاط الصور عن بُعد والتحكم في تشغيل الموسيقى للحصول على تجربة أسهل بشكل عام.