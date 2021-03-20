ميزة حذف التغريدات على تويتر بمقابل مادي

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت تقارير، أمس الجمعة، أن موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" سيضيف ميزة حذف التغريدات، بمقابل مادي.

وكانت الباحثة جاين مانشون وونغ قد اكتشفت شاشة اشتراك مرتبطة بميزة "حذف التغريدات" (Undo Tweet).

كما كشفت، الأيام الماضية، عن أول نظرة على مؤقت تنوي "تويتر" تفعليه لمستخدميها، والذي يمنحهم 5 ثوانٍ كفرصة لمسح تغريدة أو صورة قرروا التراجع عن نشرها.

إضافة إلى أن ميزة "حذف التغريدات" ظهرت في استطلاع للرأي أجراه تويتر، يسأل فيه مستخدميه عن الميزات التي يرغبون في دفع ثمنها.

يذكر أن موقع "سي نت" التكنولوجي أعلن أنه تلقى أمس الجمعة تأكيدا من "تويتر" بأنه يقوم حاليا باختيار لميزة "حذف التغريدات".

ولم يصرح "تويتر" ما إذا كانت ميزة "حذف التغريدات" ستقتصر على العملاء الذين يدفعون اشتراكات، فمن المحتمل أنها ليست بعيدة بما يكفي في مرحلة التطوير حتى يتم اتخاذ هذا القرار حتى الآن.

جدير بالذكر أن زر "حذف التغريدات" على "تويتر" يتشابه مع زر "تراجع عن الإرسال" في البريد الإلكتروني "جي ميل"، حيث ينتظر الموقع بضع ثوان قبل إرسال الرسالة فعليا.