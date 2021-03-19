"مايكروسوفت" تختبر ميزة لجعل حاسوبك الشخصي "منصة ألعاب"

المصدر: البيان الإلكتروني

تختبر شركة "مايكروسوفت" الأمريكية ميزة جديدة، ستتمكن من تحويل أي حاسوب شخصي أو محمول إلى "منصة ألعاب متكاملة".

وأوضح تقرير منشور عبر موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص أن تلك الميزة الجديدة التي تختبرها مايكروسوفت، ستتمكن من جلب إحدى أبرز تقنيات منصة الألعاب "إكس بوكس" إلى أجهزة الكمبيوتر العاملة بنظام تشغيل "ويندوز 10".

وأشار التقرير إلى أن "مايكروسوفت" تنوي تزويد الحواسيب الشخصية العاملة بنظام تشغيل "ويندوز" بميزة "أوتو إتش دي آر" الموجودة في منصات "إكس بوكس".

وستتمكن تلك الميزة على "ويندوز" من تحسين مشاهدة والتعامل مع أكثر من ألف لعبة على الحواسيب الشخصية والمحمولة، بحسب "سبوتنيك".

وستضيف تقنية "أوتو إتش دي آر" إلى الألعاب على "ويندوز" الذكاء المعلوماتي في الألوان والسطوع، ولكنه سيحتاج شاشة متوافقة مع تلك التقنيات الفائقة ويمكنها تشغيل الصور بتقنيات "إتش دي".