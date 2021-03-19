«سامسونغ» تطلق هواتف جديدة في الإمارات

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة سامسونغ للإلكترونيات، إطلاق هواتف A72 و A52 5G وGalaxy A52 الجديدة كلياً في الإمارات.

وتتميز أحدث مجموعات الهواتف الذكية، ضمن سلسلة Galaxy A، بالعديد من الميزات التي تمكّن المستخدمين من التواصل على النحو الأمثل، والتعبير عن شخصياتهم بالطريقة التي يرغبون، بفضل المزايا الاستثنائية للكاميرا، إضافة إلى الانغماس في تجربة مشاهدة فائقة الدقة، مع شاشة عرض تتميز بقدرات تمرير سلسة.

إضافة إلى ذلك، هناك مع ميزات أساسية، بما في ذلك مقاومة الماء والبطارية القوية التي تدوم طويلاً. وقال عثمان البورا رئيس قسم الأجهزة المتحركة في «سامسونغ الخليج للإلكترونيات»: «تواصل سامسونغ التزامها بتزويد المستهلكين بكل ما يحتاجونه ويحلمون به في عالم التكنولوجيا، من خلال تطوير أجهزة ومنتجات متطورة، تتناسب مع متطلباتهم، وتمنحهم القدرة على الابتكار والتعبير عن أنفسهم بطرق مختلفة، وتسهم في إحداث تحولات إيجابية في أنماط حياتهم. ويشكل إطلاق هواتفنا الجديدة A72 وA52 5Gو Galaxy A52، أحدث خطواتنا نحو مواصلة نهجنا القائم على الابتكار».