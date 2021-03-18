"نست هاب".. جهاز منزلي جديد من "غوغل" لمراقبة نومك

المصدر: اليان الإلكتروني

كشفت شركة غوغل أول أمس الثلاثاء عن جهاز منزلي جديد متصل بالإنترنت ويراقب المستخدمين أثناء نومهم، تحت اسم "نست هاب".

وسيكون هذا الابتكار الأحدث لعملاق التكنولوجيا الأمريكي بمثابة اختبار لمدى ثقة المستهلكين بالشركة وإذا ما سيسمحون لها بالتجسس عليهم أثناء نومهم، وفق "يورونيوز".

والجهاز هو عبارة عن شاشة ذكية بحجم 7 بوصات تستخدم تكنولوجيا مراقبة نوم المستهلك إذا ما سمح لهم بذلك، إذ سيراقب عادات النوم لدى الأشخاص ما يجعلهم يستغنون عن أي أجهزة أخرى.

وستوفر غوغل هذه الخاصية مجانا على مدى سنة كاملة على الأقل.

هذه التكنولوجيا تتم بواسطة شريحة تدعى "سولي" وتستخدم جهاز رادار لتتبع أثر أية حركة بما فيها التنفس.

يقدر ثمن الجهاز بـ 100 دولار أمريكي وله القدرة على إظهار صور وفيديوهات، كما أنه يستطيع الإجابة على الأسئلة والتعامل مع الواجبات المنزلية من خلال خاصية التحكم الصوتي التي توفرها غوغل، لكن عيب الجهاز الوحيد أو ربما ميزته فهي عدم احتوائه على كاميرا.

ومن المفترض أن يقدم "نست هاب" تقارير نوم أسبوعية، توفر كافة التفاصيل حول ساعات نوم المستخدم وكم مرة يستيقظ خلال فترة الليل، والشخير والسعال.