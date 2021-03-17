تحديث واتساب الجديد يصدم مستخدمي هواتف آبل القديمة

المصدر: البيان الإلكتروني

ذكرت مصادر أخبار تكنولوجية أن تحديث واتساب الجديد سيمنع مستخدمي نظام تشغيل "آي أو أس 9" أو أقل، والتي تستخدمها هواتف أبل القديمة، من إجراء المكالمات أو استخدام التطبيق للدردشة.

ووفقا لموقع "وا بيتا إنفو" المختص بأخبار واتساب، فإن التطبيق الشهير الذي يستخدمه ملياري شخص حول العالم، سيعزل هواتف أبل القديمة مستقبلا، مما سيشكل صدمة لمسخدمي هذه الهواتف.

ولن يشكل هذا الأمر مشكلة لمستخدمي هواتف آيفون الحديثة، التي تستخدم نظام تشغيل "آي أو أس 10"، لكنه سيحرم أصحاب الهواتف القديمة، مثل هاتف 4 أس أو ما هو أقدم، والتي تعتمد نظام التشغيل القديم، من استخدام واتساب.

ولا يزال سكان دول عدة في العالم يعتمدون على هواتف آيفون القديمة بشكل كبير، بسبب انخفاض الدخل في تلك الدول، وسهولة اقتناء الهواتف المستعملة، وفق موقع "الوطن".

وأطلقت شركة آبل نظام تشغيل آي أو أس 10 في سبتمبر الماضي، وهو النظام الذي تستطيع أغلب هواتف الشركة الحديثة تحميله واستخدامه.

ووفقا للموقع، تسعى شركة واتساب أن تكون تحديثات التطبيق الجديدة مطابقة لنظام التشغيل على الهواتف التي تستخدم التطبيق، لذلك فهي تعتزم قطع عملها مع الهواتف القديمة.