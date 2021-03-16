«أوبو» تطلق سلسلة رينو5 في الإمارات والمنطقة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «أوبو»، الشركة العالمية الرائدة في مجال التكنولوجيا وصناعة الأجهزة الذكية، سلسلة هواتف «رينو5» الجديدة في الإمارات وكافة دول منطقة الشرق الأوسط، حيث تعد أول سلسلة هواتف من أوبو تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس.

قامت أوبو بإطلاق السلسلة الجديدة التي تضمّ ثلاثة إصدارات هي «رينو5 برو 5G»، و«رينو5 5G» و«رينو5 Z 5G»، عبر فعالية افتراضية مميّزة بعنوان «بيتميّز فيك» تم بثّها عبر منصّات أوبو الرقمية.

وتقدّم سلسلة رينو5 أحدث ما توصلت إليه أوبو في مجال تكنولوجيا التصوير بالهواتف الذكية بالمنطقة، خصوصاً مزايا تصوير البورتريه بالصور والفيديو، وجودة فيديو متفوقة تساعد المستخدمين في التقاط وحفظ أجمل ذكرياتهم مهما كانت ظروف التصوير.

كما شهدت الفعالية إطلاق سوار أوبو الجديد (OPPO Band)، الجهاز الجديد الذي يأتي بحجم ساعة اليد مع شاشة 2.5D منحنية بتقنية AMOLED وقياس 1.1 إنش، ويعمل على تتبع النشاط البدني للمستخدمين ومساعدتهم في الحفاظ على نمط حياة صحي.

وأخذت الفعالية الافتراضية التي أقيمت مساء الثلاثاء 16 مارس 2021 الحضور في رحلة شيقة للتعرف إلى أحدث ابتكارات أوبو بالمنطقة من خلال سلسلة رينو5، مسلّطةً الضوء على أبرز مواصفات الهواتف الجديدة من حيث التصميم الفريد، والأداء، والشاشة، والتقنيات والبرمجيات، وصولاً إلى الكاميرا وميزات التصوير الفريدة.

وشارك في فعالية إطلاق سلسلة هواتف أوبو رينو5 الجديدة في المنطقة خمسةً من مشاهير المنصّات الرقمية في العالم العربي والمتخصّصين في مجال التكنولوجيا، وهم فيصل السيف،، وعمرديزر، ومستر كيو من قناة رقمي، وأندرويد باشا، وأحمد بوعركي، حيث قام كل يوتيوبر من خبراء التقنية باستعراض أبرز قدرات الهواتف الذكيّة الجديدة وتحديداً هاتف رينو5 برو 5G.

كما شهدت الفعالية حضور جون ليسي، رئيس مكتب شركة تينسنت و«ببجي موبايل الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، الذي أشاد بالقدرات الكبيرة لهواتف رينو5 في مجال الألعاب الإلكترونية. وبهذه المناسبة، تم الإعلان عن جهازَي «رينو5 برو 5G» و«رينو5 5G» كونهما الهاتفان الرسميّان لتحدّي ببجي موبايل الشرق الأوسط وأفريقيا للرياضات الإلكترونية 2021، البطولة العالمية الشهيرة لألعاب الموبايل التي يتنافس خلالها أهم اللاعبين في المنطقة للفوز بجوائز رائعة.

وقال إيثان تشيوي، رئيس أوبو الشرق الأوسط وأفريقيا: «مع إطلاق سلسلة هواتف رينو5 الجديدة، نقدم للمستخدمين في الإمارات أول سلسلة من أوبو تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس، لنوفّر من خلالها أعلى مستويات السرعة والأداء وقوة الاتصال، إلى جانب إمكانيات متقدمة في مجال الألعاب الإلكترونية مع أقل مستوى من استهلاك البطارية وأسرع شحن في العالم. وينسجم ذلك مع شعار أوبو «التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم»، والذي يدفعنا دوماً إلى أن نقدم الابتكارات التي تعود بالنفع على الناس».

وأضاف تشيوي: «نحن نعمل دوماً على تلبية تطلعات المستخدمين، لذلك نقدم لهم اليوم أحدث الأجهزة التي تضع بين أيديهم السرعة الاستثنائية لشبكات الجيل الخامس، إلى جانب أحدث تقنيات التصوير الضوئي ودقة UHD في تصوير وعرض الفيديو التي تتيح لهم التعبير عن إبداعاتهم وأفكارهم».

ولطالما تميزت سلسلة رينو من أوبو بتركيزها على تقنيات التصوير المعززة بالذكاء الاصطناعي، حيث تقدم للمستخدمين تجربة تصوير احترافية تتيح لهم التقاط أجمل اللحظات كالمصورين المحترفين. ويأتي كل من هاتف رينو5 برو 5G ورينو5 5G مع تقنية الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي، والذي يجمع خاصيتين تشتهر بهما أوبو، وهما خوارزمية الفيديو بالنمط الليلي الفائق وخاصية الفيديو بالمدى الديناميكي العالي التفاعلي، لتكون النتيجة فيديوهات رائعة في ظروف الإضاءة المنخفضة وحتى عند وجود إضاءة خلفية قوية.

ويأتي هاتف رينو5 برو 5G مع كاميرا سلفي أمامية بدقة 32 ميجابكسل، وكاميرا عريضة جداً بدقة 16 ميجابكسل، وكاميرا التصوير البعيد تيليفوتو بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا التصوير القريب ماكرو بدقة 2 ميجابكسل. بالإضافة إلى ما سبق، يضم الهاتف كاميرا رئيسية بدقة 50 ميغابيكسل مع حساس سوني IMX766، تدعم تقنية التركيز التلقائي المتعدد لضبط كل بيكسل للحصول على أفضل تركيز أثناء التصوير. وبفضل هذه التقنيات والابتكارات، يقدم الهاتف تجربة تصوير استثنائية بكلّ معنى الكلمة، سواء في التصوير الضوئي أم تصوير الفيديو، مع صور ومقاطع فيديو عالية الجودة والدقة، وبأفضل إعدادات الإضاءة والتركيز مهما كانت ظروف التصوير.

وأضافت أوبو أيضاً خاصية جديدة وهي الفيديو بالعرض الثنائي التي تتيح تسجيل الفيديو من الكاميرا الأمامية والخلفية معاً في نفس الوقت وفي إطار واحد ضمن شاشة الجهاز، وهي من أبرز الميزات التي ستعير انتباه صنّاع المحتوى على المنصّات الرقمية لاستخدامها والتمتّع بما تقدّمه.

ويحافظ هاتف رينو5 برو 5G على مفردات التصميم الخاصة التي اشتهرت بها سلسلة رينو منذ انطلاقها، فيأتي مع تصميم أنيق ونحيف ومبتكر. وقد بذل المهندسون جهوداً كبيرة في تصميم الجهاز، ليأتي بسماكة 7.99 ملم فقط، وبوزن 184 جرام. كما استخدمت أوبو النسخة المحدثة كلياً من تقنية رينو جلو (OPPO Reno Glow) على اللونين الفضي المموّج والأسود الليلي من هاتف رينو5 برو 5G. وبفضل تقنية النقش المتطورة والحصرية من أوبو، تتميز خلفية الجهاز الزجاجية بألوان لامعة، وميزة استثنائية في مقاومة بصمات الأصابع، مع الحفاظ في الوقت نفسه على البريق الفريد الذي يبدو وكأن ملايين قطع الألماس قد اصطفت معاً لتمنح الهاتف مظهراً استثنائياً.

وبالنسبة للون الفضي المموّج، تستخدم أوبو عملية الطيف الألماسي الجديدة كلياً ليتغير اللون باستمرار حسب انعكاس الضوء عن خلفية الجهاز، لتمنحه مظهراً فريداً تماماً مع آلاف الألوان معاً. فعندما ننظر إلى خلفية الجهاز من زوايا مختلفة أو تحت ضوء مختلف، يظهر اللون الفضي المموّج بألوان مختلفة تماماً في كل مرة. وتطبق أوبو تقنيتي رينو جلو Reno Glow والطيف الألماسي معاً على هاتفي رينو5 برو 5G ورينو5 5G باللون الفضي المموّج. يتوفر هاتف رينو5 5G أيضاً باللون الأسود الليلي.

ويحقق هاتف رينو5 برو 5G أعلى مستويات الأداء بفضل المواصفات التقنية المتقدمة التي زودته بها أوبو. فمن حيث المعالج، يأتي الهاتف مع كوالكوم سنابدراغون 865 الذي يدعم شبكات الجيل الخامس، مع شاشة مُنحنية ثلاثية الأبعاد بمعدل تحديث 90 هرتز، وذاكرة رام 12 جيجابايت، وذاكرة داخلية 256 جيجابايت، بالإضافة إلى مواصفات متقدمة تضمن أعلى مستويات الأداء وتجربة فريدة في عالم الجيل الخامس للمستخدمين الباحثين عن الأفضل في أجهزتهم.

أما هاتف رينو5 5G فيأتي مع ذاكرة رام 8 جيجابايت وذاكرة داخلية 128 جيجابايت. وإلى جانب شريحة المعالجة كوالكوم سنابدراغون 765G التي تأتي ببنية 7 نانومتر وتدعم شبكات الجيل الخامس، يقدم الهاتف أداء متفوقاً مع مستويات عالية من توفير الطاقة.

ويأتي هاتفا رينو5 برو 5G ورينو5 5G مع تقنية الشحن فائق السرعة من أوبو SuperVOOC 2.0 بقدرة 65 واط، والتي تعدّ من بين الأسرع والأكثر أماناً في العالم اليوم، حيث يمكن شحن البطارية من الصفر إلى 100% خلال 35 دقيقة فقط.

بالإضافة إلى المواصفات التقنية المتقدمة، تأتي هواتف رينو5 مع نظام ColorOS 11.1 من أوبو، والذي يتيح للمستخدمين تخصيص واجهة المستخدم والاستمتاع بتجربة مميّزة وحصرية لهواتف رينو5 الجديدة. وإلى جانب الفعالية العالية والأداء غير المسبوق، يوفّر نظام ColorOS 11.1 مستويات عالية من الخصوصية التي يبحث عنها جميع مستخدمي أوبو. كما تتيح سلسلة هواتف رينو5 للمستخدمين تخصيص الشاشة الدائمة والنمط الليلي للحصول على أفضل تجربة تناسب تفضيلاتهم. ويتيح النظام مزايا مبتكرة أخرى، مثل النافذة العائمة للعمل على مهام متعددة، وخاصية الترجمة المباشرة مع عدسة جوجل عن طريق إيماء المسح بثلاثة أصابع، وغيرها.

ويقدم هاتفا رينو5 برو 5G ورينو5 5G تجربة ألعاب متميزة، بفضل المواصفات التقنية العالية ونظام ColorOS 11.1، الذي صمّم خصيصاً لتقديم تجربة ألعاب رقميّة سلسلة وغامرة. ويحقق النظام ذلك من خلال مزايا خاصة مثل نمط الوصول السريع للألعاب، ووضع الألعاب، والعرض السريع للرسائل على الشاشة، وميزة ضبط تفاعل الشاشة باللمس للألعاب. تتيح خاصية وضع الألعاب التركيز على اللعبة من خلال إخفاء كل ما من شأنه تشتيت انتباه اللاعب، حيث يتم إيقاف جرس الساعة، والتنبيهات، والمكالمات الواردة والتحكم بالإيماءات وغيرها لتقديم تجربة غامرة في اللعب. أما ميزة ضبط تفاعل الشاشة باللمس للألعاب فتسمح للمستخدم بتعديل ضبط حساسية اللمس في الشاشة للحصول على الوضع الأكثر راحة والأسهل في التحكم أثناء اللعب.

أما ثالث إصدار من سلسة رينو5 فهو هاتف رينو5 Z 5G المصمّم خصيصاً لتلبية تطلعات جيل الشباب (Gen-Z) ونمط حياته النابض بالحياة. بالإضافة إلى شريحة المعالجة التي تدعم شبكات الجيل الخامس وخاصية تعزيز أداء النظام مثل رينو5 برو 5G ورينو5 5G، يأتي هاتف رينو5 Z 5G مع مزايا تصوير رائعة مثل الكاميرا الرباعية مع خاصية الفيديو بالنمط الليلي الفائق، وميزة الفيديو بالعرض الثنائي، وبورتريه الألوان المدعوم بالذكاء الاصطناعي، وتعزيز صورة المشهد بالذكاء الاصطناعي 2.0. ويعد هاتف رينو5 Z 5G الرفيق الأمثل لصناع المحتوى الشباب، حيث يتيح إنشاء محتوى مميّز للمشاركة مع الجميع من دون أي جهد.

ويُعد سوار أوبو الجهاز الذكيّ الأحدث في عائلة أجهزة إنترنت الأشياء لدى أوبو. يأتي السوار بحجم ساعة ذكية، ويمكن له مساعدة المستخدمين على تشخيص مشاكل النوم لديهم من خلال قياس مستوى ضغط الأكسجين في الدم كل ثانية أثناء النوم، وتقديم اقتراحات للحصول على أفضل راحة أثناء النوم. استغرق تصميم سوار أوبو 16 شهراً من البحث والتطوير، لتتوصل أوبو أخيراً إلى حساس SpO2 المصمم خصيصاً لمراقبة مستوى الأكسجين في الدم في كل ثانية، مع ما يصل إلى 28800 قراءة خلال 8 ساعات من النوم.

ويجمع السوار بين مفهوم السوار الرياضي وتصاميم أوبو الفريدة، حيث يضم شاشة ملونة بتقنية AMOLED وقياس 1.1 إنش، ويتيح تخصيص الشاشة لتناسب تفضيلات كل مستخدم. ولا يقتصر الأمر على التصميم الأنيق وحسب، بل إن سوار أوبو يقدّم للمستخدمين 12 نمطاً رياضياً، من بينها نمط الجري لحرق الدهون، ونمطين لقيادة الدراجات الهوائية، وإعدادات متنوعة لمساعدتهم في تحقيق أهدافهم في مجال اللياقة البدنيّة. ويأتي السوار أيضاً مع مقاومة للمياه حتى 50 متراً ومع نمط مخصص للسباحة. وللمزيد من الراحة، يتصل السوار بالهاتف الذكي للمستخدم، ويمكن الحصول على التنبيهات بالمكالمات أو الرسائل عن طريقه، كما يمكن التحكم بالموسيقى وحتى إيجاد الهاتف أيضاً.

وستتوفر هواتف سلسلة رينو5 التي تدعم جميعها شبكات الجيل الخامس للطلب المسبق في الإمارات اعتباراً من 17 مارس 2021، بسعر 2799 درهم لهاتف رينو5 برو 5G، و1999 درهم لهاتف رينو5 5G، و1499 درهم لهاتف رينو5 Z 5G. أما سوار أوبو فيتوفر بلونين مميزين: البنفسجي والأسود، وسيتم طرحه في أسواق المنطقة قريباً بسعر 179 درهم.