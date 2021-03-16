تويتر تحظر من يستخدم في تغريدته اسم هذه المدينة

المصدر: البيان الإلكتروني

تفاجأ مرتادو منصة تويتر ومستخدموها بأن الموقع يحظر تلقائيا من ينشر اسم مدينة بعينها، وذلك لمدة 12 ساعة، حيث حظرت المنصة من يستخدم في تغريدته كلمة ممفيس Memphis، وهي مدينة في ولاية تينيسي الواقعة جنوب شرقي الولايات المتحدة، واشترطت حذف التغريدة لرفع الحظر، بحسب "البوابة العربية للتقنية".

وأوضح متحدث باسم "تويتر" أن الحظر كان على سبيل الخطأ.

وخرجت شركة تويتر ببيان، لتوضيح هذا الخطأ، قالت فيه: كانت هناك مشكلة في النظام تؤثر في وقت سابق في الحسابات التي تغرد بكلمة Memphis.

وأضافت: "طلبت المنصة عن طريق الخطأ أن يقوم أصحاب الحساب بحذف تلك التغريدات مع الحد بشكل مؤقت من ميزات الحساب، وتمت الآن إعادة الحسابات المتأثرة إلى وضعها السابق وتم حل هذه المشكلة".