موتورولا تطلق هاتفاً جديداً ببطارية عملاقة

المصدر: د ب ا

أطلقت شركة موتورولا هاتفها الذكي Moto G10 Power الجديد ببطارية عملاقة سعة 6000 مللي أمبير مع وظيفة الشحن السريع.

وأوضحت الشركة الأمريكية أن الهاتف الذكي الجديد ينبض بداخله المعالج كوالكم Snapdragon 460، مع 4 غيغابايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 64 غيغابايت من ذاكرة الفلاش الداخلية، والتي يمكن توسيعها باستخدام بطاقة ذاكرة microSD.

ويأتي الهاتف بشاشة IPS قياس 5.6 بوصة بدقة وضوح 1600×720 بيكسل وسُمك 9.89 ملم، ووزن 200 غرام.

ويشتمل الهاتف على كاميرا أمامية لصور السيلفي بدقة 8 ميغابيكسل، وكاميرا خلفية رباعية تتألف من عدسة رئيسية بدقة 48 ميغابيكسل وعدسة ذات زاوية فائقة الاتساع بدقة 8 ميغابيكسل وعدستين بدقة 2 ميغابيكسل، بالإضافة إلى مستشعر لبصمات الأصابع على الجانب الخلفي.

ويتوافق الهاتف الذكي Moto G10 Power الجديد مع فئة الحماية IP52، وبالتالي فهو يتمتع بحماية جيدة ضد رذاذ الماء على الأقل.