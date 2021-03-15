"انستغرام" يطلق ميزة إنشاء ومشاركة مقاطع الفيديو القصيرة "ريلز" اليوم في الشرق الأوسط

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلن " عن إطلاق انستغرام"ميزة "Reels" الشهيرة لصنع مقاطع الفيديو القصيرة في منطقة الشرق الأوسط وذلك بدءاً من اليوم في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت الخليج.

وتمّ الإعلان عن إطلاق هذه الميزة خلال فعالية "هاوس أوف انستغرام"، لتوفير طريقة جديدة لمجتمع انستغرام من المبدعين والمستخدمين والشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنشاء واكتشاف مقاطع فيديو قصيرة ومسلية. وتأتي هذه الإضافة الجديدة بعد إطلاق ميزة الموسيقى عبرInstagram Stories في وقت سابق خلال هذا الشهر.

وتساعد ميزة Reels ، التي تم إطلاقها على عدة مراحل في جميع أنحاء العالم، المستخدمين على التعبير عن ذاتهم وسرد القصص عبر انستغرام إلى جانب الموسيقى والموسيقى التصويرية التي تكمّل مقاطع الفيديو القصيرة. ويمكن للمستخدمين تصوير وتعديل مقاطع فيديو متعددة المقاطع تصل إلى 30 ثانية باستخدام الصوت والمؤثرات والأدوات الإبداعية الجديدة. وبإمكان المستخدمين كذلك مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهم مع متابعيهم من خلال صفحتهم الخاصة. أما أصحاب الحسابات العامة، فبإمكانهم نشر مقاطعهم لمجتمع انستغرام من خلال علامة تبويب Reels المخصصة.

صنع مقاطع Reels:

يعد إنشاء مقاطع الفيديو القصيرة Reels أمراً سهلاً للغاية ولا يختلف كثيراً عن الخطوات الموجودة في خاصية Stories. ويمكن لصانعي المحتوى تصوير مقاطع الفيديو مباشرة عبر Reels أو تحميل مقطع فيديو من ألبوم الكاميرا على جهازهم واستخدام الأدوات الإبداعية لتعديل تلك المقاطع بحرية. وتتضمن بعض أدوات التعديل المسلية في Reels ما يلي:

● الصوت (Audio): ابحث عن أغنية من مكتبة الموسيقى على انستغرام، ويمكن للمستخدمين أيضاً استخدام الصوت الأصلي عند تسجيل مقطع الفيديو. وفي حال مشاركة الفيديو مع الصوت الأصلي، سينسب الصوت إلى المستخدم. كما بالإمكان استخدام الموسيقى الموجودة في الحسابات العامة من قبل المستخدمين الآخرين إذا اختاروا "استخدام الصوت"(Use Audio).

● تأثيرات الواقع المعزز(AR Effects): يمكنك اختيار أحد التأثيرات العديدة في معرض المؤثرات (effect gallery) المصمم من قبل Instagram والمبدعين في جميع أنحاء العالم، لتسجيل مقاطع متعددة بتأثيرات متنوعة.

● المؤقِّت والعد التنازلي((Timer and Countdown: قم بضبط المؤقت لتسجيل المقاطع بدون استخدام اليدين. وعند الضغط على زر التسجيل، سيبدأ العد التنازلي 3-2-1 قبل أن يبدأ التسجيل للمدة المحددة.

● المواءمة (Align): يمكنك مواءمة عرض عناصر من المقاطع السابقة قبل تسجيل المقطع التالي لتتمكن من إنشاء تسلسل انسيابي للّحظات مثل تغيير الإطلالات أو إضافة أصدقاء جدد إلى مقطع الفيديو.

● السرعة ((Speed :اختر تسريع أو إبطاء أجزاء الفيديو أو الصوت المحدد. يمكن أن يساعد ذلك في الحفاظ على الإيقاع أو إنشاء مقاطع فيديو مع ميزة الحركة البطيئة.

● لمسات نهائية (:(Touch-Up أضف تأثيرات شاملة لتحسن جودة المحتوى

أضف صورة غلاف وتسمية توضيحية مع الوسوم ثم ستكون مقاطع Reels جاهزة للنشر.

وبالإضافة إلى مشاركتها في علامة التبويب Reels، يمكن للمستخدمين أيضاً مشاركة مقاطع الفيديو القصيرة مباشرة في صفحتهم. وستتم إضافة علامة تبويب جديدة لمقاطع Reels بعدها إلى حساب المستخدم حيث ستُحفظ جميع مقاطعه. ويمكن أيضاً مشاركة مقاطع الفيديو Reels مع الأصدقاء عبر خاصية Stories والرسائل المباشرة. أما إذا كان الحساب عاماً، فيمكن لغير المتابعين أيضاً مشاهدة المقطع.

اكتشاف مقاطع الفيديو القصيرة Reels:

تُعد علامة التبويب Reels مساحة منفصلة ومخصصة للأشخاص الراغبين باكتشاف مقاطع فيديو قصيرة وشيقة من صانعي المحتوى أو من مستخدمين مثلهم حول العالم. فهذه المساحة يمكن تشبيهها بمنصة عرض لمشاركة الأعمال الإبداعية مع الجميع حول العالم، وستتاح لك الفرصة للاكتشاف والعثور على جمهور جديد.

وقال سامر جمال، مدير العلاقات الاستراتيجية في انستغرام : "يعد التعبير عن الذات والتنوّع جزءاً أساسياً من المميزات الإبداعية عند أبناء جيل الألفية وما بعد الألفية على حد سواء. وباعتبار انستغرام أحد المنصات الرئيسية لهذه الفئة من المبدعين، سعينا دائماً إلى تطوير وتصميم ميزاتنا لتلبي كل احتياجاتهم. ومن خلال ميزة Reels، أصبح لديهم الآن قدرة أكبر على التأثير عند إنشاء ونشر محتوى الفيديو القصير. وتوفر Reels لمجتمعنا مساحة أكبر من الحرية والمرونة لمزيد من الابتكار والتجربة والارتقاء بجودة المحتوى، ونحن نتطلع إلى استكشاف جيل جديد من المواهب عبر هذه الميزة."