سلطنة عمان تحظر تطبيق كلوب هاوس

المصدر: البيان الإلكتروني

تصدر وسم "#عمان_تحظر_كلوب_هاوس " الترند حالياً، حيث يؤكد المغردون توقف كلوب هاوس بشكل تام وبشكل مفاجئ.

وأكد مغردون عمانيون أن السلطات المعنية في السلطنة حظرت تطبيق كلوب هاوس.

وحسب موقع " واف " الإخباري العماني فقد أكدت هيئة تنظيم الاتصالات العمانية حظر تطبيق الدردشة الصوتية "كلوب هاوس" لعدم حصوله على ترخيص من الهيئة، على اعتبار أن جميع التطبيقات المعنية بالاتصالات أو استخدامات الاتصال المرئي عبر الانترنت يجب أن "تحصل على تصريح من الهيئة"، وتم وقف التطبيق المذكور لكونه غير مرخص محليًا.

من جانبها أعلنت صحيفة الشبيبة العمانية أنها ستعقد حلقة نقاشية عبر حسابها في تويتر لمناقشة قرار وقف كلوب هاوس.