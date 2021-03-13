قماش ذكي يستجيب للأفعال ويعزف الموسيقى

المصدر: إعداد: فاتن صبح

توجت مختبرات «غوغل» مشروع تصميم «قماش ذكي» بسترة تتيح للمستخدم عزف الموسيقى أو إيقافها عبر الهاتف. إلا أن تصميم القماش الذكي الذي أبدعه غيرماندي ويكاسونو ويطلق عليه اسم «نيت إكس» يرمي للقيام بأكثر من ذلك كما جاء عبر موقع «يانكو ديزاين». فهل لك أن تتخيل ما إذا كانت الملابس قادرة على الاستجابة للمحفزات؟

وهل يمكن أن تتصور أنها ذكية بما يكفي لتعلم ما إن كان الطقس حاراً أو بارداً أو إن كانت تفاعلية بما يكفي لتستجيب لأفعالك؟ يؤمن المصمم ويكاسونو طالب الدكتوراه في كليات البيئات المستجيبة في مختبرات الإعلام بمعهد ماساشوستس للتكنولوجيا، المقيم ببوسطن أن للقماش قدرة فريدة تتعدى صناعة الأزياء.

ويعمل على الجمع بين الأقمشة والتكنولوجيا بطرق مبتكرة ومعقدة، ويعتمد في ذلك على آلات الحياكة المحوسبة القادرة على ابتكار حبكات مصممة حسب الطلب ثلاثية الأبعاد تحمل اسم «نيت إكس» وتستطيع دمج الخيطان العملية المقاومة والموصلة والمتلدنة حرارياً والملونة حرارياً مع البوليستر والنيلون وغيرها من أنواع الخيطان.

وتأتي النتيجة على شكل أقمشة تستجيب للمحفزات المادية كالضغط واللمس والتمدد والظروف البيئية كالعتمة والضوء والبرودة والحرارة.

وقد ابتكر قطعة قماش قادرة على التصرف كأنها لوحة مفاتيح عزف تتيح اللعب عليها بمجرد اللمس، كما أنها تغير لونها لدى التعرض للأشعة ما فوق البنفسجية وأخرى ثلاثية الأبعاد تستطيع تغيير شكلها عند الطلب. وتتضمن سلسلة الابتكارات المنتظرة أقمشة ملية تصبح أكثر دفئاً في موسم البرد وقابلة للتنفس في الحرارة وقادرة على تغيير مظهرها بناء على المزاج والذوق في عالم الموضة!