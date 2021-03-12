هواتف جديدة من «أوبو» ضمن سلسلة «رينو5»

المصدر: دبي- البيان

تطلق شركة أوبو للتكنولوجيا، سلسلة هواتف رينو5 الجديدة، في منطقة الشرق الأوسط، الأسبوع القادم. وتضم السلسلة الجديدة، التي تعد الأولى من أوبو، التي تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس، ثلاثة هواتف: أوبو رينو5 برو 5G، وأوبو رينو5 5G، وأوبو رينو5 Z 5G.



وتنطلق أوبو في السلسلة الجديدة، من فلسفتها القائمة على «التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم»، حيث تؤمن بأن شبكات الجيل الخامس، ستعزز مستوى حياة الناس وتواصلهم وترابطهم، لتتيح لهم الاستفادة من عالم الغد، القائم على التكنولوجيا.

وستقيم أوبو فعالية إطلاق سلسلة رينو5، التي ستقام تحت شعار «بيتميز فيك»، مساء الثلاثاء الموافق 16 مارس، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والتي سيتم بثّها عبر منصّات أوبو الرقمية، على مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، وفيسبوك وتويتر.



وبعد النجاح الكبير للإطلاق العالمي لسلسلة رينو5، يتوقع أن تحقق السلسلة الجديدة، عند طرحها في أسواق الشرق الأوسط، نجاحاً غير مسبوق، خصوصاً مع مميزاتها التي تشمل أحدث شرائح المعالجة من كوالكوم، التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي، ومزايا غير مسبوقة في مجال التصوير والفيديو، وميزة الشحن فائق السرعة SuperVOOC2.0، بقدرة 65 واط، التي تعد الأكثر أماناً، ومن بين تقنيات الشحن الأسرع في العالم اليوم، والتي يمكن لها شحن بطارية هاتف رينو5 خلال 35 دقيقة فقط.



وقال إيثان تشيوي رئيس أوبو في الشرق الأوسط وأفريقيا: «تعد سلسلة رينو5، الأولى من أوبو التي تضم هواتف ذكيّة، تدعم جميعها تقنيّات الجيل الخامس، ونحن في غاية السعادة، بتقديم الهواتف الأحدث والأسرع والأكثر كفاءة في عالم الاتصال اليوم.

وتعمل أوبو دوماً على تلبية متطلبات العملاء، وهو ما دفعنا، ليس فقط لتقديم أفضل المواصفات التكنولوجية، وأحدث مزايا للتصوير والفيديو وحسب، بل أيضاً تقنيّات اتصال تعد من الأكثر تطوّراً في العالم. ويأتي إطلاق سلسلة هواتف تدعم شبكات الجيل الخامس بالكامل، انسجاماً مع شعار أوبو «التكنولوجيا في خدمة الإنسانية، والإنسانية في خدمة العالم».



والذي يدفعنا دوماً إلى تقديم أعلى مستويات الابتكار، مع لمسة إنسانية تثري تجربة المستخدم، بالإضافة إلى توفير تقنيات سهلة الاستخدام، تلائم الحياة العصرية، وتحقق تغييراً إيجابياً في حياة المستخدمين، ونحن متحمسون للتعاون مع محمد صلاح، سفير علامتنا التجارية، ليقدم مثالاً يحتذى به على إمكانية تحقيق الأحلام والطموحات، وهو ما يتماشى بشكل تام مع قيم علامة أوبو».

