حلول بنية تحتية بالذكاء الاصطناعي لتسريع رقمنة الأعمال

المصدر: دبي- البيان

أعلنت شركة في إم وير عن تحديثات جديدة على محفظة منتجاتها الخاصة بقطاع الأعمال، وذلك بهدف مساعدة العملاء على تحديث تطبيقاتهم وبنيتهم التحتية.

وستساعد الإصدارات الجديدة من برامج vSphere 7 وvSAN 7 فرق تكنولوجيا المعلومات على دعم التطبيقات الجديدة والحالية، من خلال بنية تحتية قابلة للتطور ومجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، والتي تعزز من قدرات التوسع من دون أية مساومات، بالإضافة إلى تعزيز قدرات البنية التحتية الأساسية مع دعم أمن البيانات وتبسيط العمليات.



وتتمثل الخطوة التالية بالنسبة لشركة في إم وير في التعاون مع شركة إنفيديا NVIDIA، وذلك بهدف تقديم منصة مجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، وموجهة لقطاع المؤسسات، تجمع بين حلول vSphere للحوسبة والمحاكاة الافتراضية الأفضل على مستوى القطاع من جهة، ومجموعة برمجيات إنفيديا المبتكرة الخاصة بقطاع المؤسسات والمعززة بتقنيات الذكاء الاصطناعي من جهة أخرى.



وقال لي كاسويل، نائب الرئيس لقسم التسويق في وحدة أعمال المنصات السحابية لدى في إم وير: «باتت الشركات المالكة لبنيتها التحتية تتسابق لدعم التطبيقات الجديدة والمثيرة، والمُحتواة بشكل منعزل، مثل التطبيقات الخاصة بعمليات الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وذلك من دون المساومة على سلامة هذه التطبيقات.

وتساعد شركة في إم وير المشرفين على حلول vSphere على توسيع قدرات التحكم لديهم، بما يتجاوز التطبيقات الافتراضية التقليدية لتصل إلى بيئات الذكاء الاصطناعي الجديدة للمؤسسات، وذلك من خلال شراكتنا مع إنفيديا. وتسمح هذه الإمكانات الجديدة للبنية التحتية أن تتماشى مع وتيرة التغيير السريعة التي تشهدها التطبيقات بكل سلاسة».



