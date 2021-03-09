واتسآب يحاول إرضاء مستخدميه بهذه الميزة

المصدر: البيان الإلكتروني

مع اقتراب واتسآب من تطبيق سياسة الخصوصية الجديدة لمستخدميه بدءاً من 15 مايو القادم، حاول التطبيق الأشهر حول العالم إرضاء مستخدميه بإطلاق ميزة جديدة مهمة للخصوصية لحماية بياناتهم ومعلوماتهم على التطبيق.

ووفق ما نقل موقع صدى البلد عن XDA Developers التقني فإن واتسآب في طريقه لإتاحة ميزة تشفير النسخ الاحتياطية للدردشة بكلمة مرور للمستخدمين، حيث بدأ التطبيق بالفعل في تفعيلها لعدد من المستخدمين، وستتيح هذه الميزة حماية قاعدة بيانات الدردشة والوسائط الخاصة من الوصول غير المصرح به للمخترقين أو المتطفلين من خلال تأمينها استخدام كلمة مرور.

وتكشف الميزة التي تم تفعيلها لدى عدد من المستخدمين أنه لن يكون التطبيق قادرًا على مساعدتك في استعادة كلمات المرور المنسية كما ستكون الميزة القادمة متاحة لكل من إصدارات iOS وAndroid من التطبيق.



ورغم أن واتسآب يوفر تشفيرًا شاملًا، إذا كنت تستخدم ميزة النسخ الاحتياطي للدردشة، فلن تكون رسائلك ووسائطك محمية بالتشفير من طرف إلى طرف عند تخزينها على Google Drive أو iCloud، وبدلًا من ذلك، تتم حماية النسخ الاحتياطية فقط عن طريق التشفير ويمكن لخدمات التخزين السحابية فك تشفير النسخ الاحتياطية إذا دعت الحاجة إلى ذلك، وهو ما قام واتسآب بحله من خلال الميزة الجديدة.

وخلال الأسابيع القليلة الماضية، خسر واتسآب الملايين من مستخدميه بسبب سياسة الخصوصية التي سيتم تطبيقها قريباً، والتي تفرض مشاركة البيانات مع فيسبوك، الأمر الذي أدى إلى ردود فعل شديدة من المستخدمين في جميع أنحاء العالم، تسببت في نزوح جماعي، حيث تحول مئات الآلاف من المستخدمين إلى بدائل أخرى مثل Telegram تيليجرام وSignal سيجنال.