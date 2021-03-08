أوبو تستعد لإطلاق سلسلة رينو5 بتقنيّات الجيل الخامس في الشرق الأوسط

المصدر: دبي- البيان

تستعد شركة أوبو لإطلاق سلسلة هواتف رينو5 الجديدة في منطقة الشرق الأوسط الأسبوع القادم. وتضم السلسلة الجديدة التي تعد الأولى من أوبو التي تدعم جميع هواتفها شبكات الجيل الخامس ثلاثة هواتف: أوبو رينو5 برو 5G، وأوبو رينو5 5G وأوبو رينو5 Z 5G.

وستقيم أوبو فعالية إطلاق سلسلة رينو5، التي ستقام تحت شعار «بيتميز فيك»، مساء الثلاثاء 16 مارس 2021، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت الإمارات، والتي سيتم بثّها عبر منصّات أوبو الرقمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوتيوب، وفيسبوك وتويتر.

وتدعو أوبو عملاءها ومستخدمي الهواتف الذكيّة في الإمارات لحضور الفعالية الكبرى عبر الإنترنت، لاستكشاف أحدث ما ستقدمه الشركة من ابتكارات في عالم الهواتف الذكية، وذلك عبر المنصّات الرقمية، يوتيوب (www.youtube.com/oppoarabia)، وفيسبوك (facebook.com/oppoarabia) وتويتر (twitter.com/oppoarabia).

وبعد النجاح الكبير للإطلاق العالمي لسلسلة رينو5، يتوقع أن تحقق السلسلة الجديدة عند طرحها في أسواق الشرق الأوسط نجاحاً غير مسبوق، خصوصاً مع مميزاتها المميّزة التي تشمل أحدث شرائح المعالجة من كوالكوم التي تدعم شبكات الجيل الخامس، وميزة الفيديو المعزز بالذكاء الاصطناعي، ومزايا كبيرة في مجال التصوير والفيديو، وميزة الشحن فائق السرعة SuperVOOC2.0 بقدرة 65 واطاً، التي تعد الأكثر أماناً ومن بين تقنيات الشحن الأسرع في العالم اليوم، والتي يمكن لها شحن بطارية هاتف رينو5 خلال 35 دقيقة فقط.