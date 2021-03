تغريدة من 20 حرفاً تباع بـ 2.5 مليون دولار

يسعى مؤسس موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ورئيسه التنفيذي، جاك دورسي، إلى بيع أول تغريدة قام بمشاركتها على المنصة، من خلال تقنية تعرف بـ"إن إف تي".

ويريد دورسي أن يبيع التغريدة التي تتكون من 20 حرفاً بمثابة "بضاعة رقمية"، أو ما بات يعرف بـ"NFT" أي "رمز غير قابل للاستبدال" ووصل سعرها حتى صباح اليوم إلى مليونين ونصف مليون دولار.

just setting up my twttr