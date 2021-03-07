هذا التطبيق يتجسس على الهواتف الذكية

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد خبير تقني أمريكي أن التطبيق المعروف باسم SuperVPN المنتشر على على كثير من الهواتف الذكية مسؤول عن التجسس وسرقة البيانات الشخصية.

وأوضح الخبير زاك دومفان، بحسب ما نقل موقع صحيفة "عكاظ" عن مجلة "فوربس" الأمريكية، أن هذا التطبيق المؤذي تم تحميله أكثر من 100 مليون مرة دون علم المستخدمين أنه يبيع بياناتهم الشخصية وأسماء جهات الاتصال وعناوين البريد الإلكتروني وتفاصيل الدفع ونوع ونظام تشغيل الجهاز لمنتديات القرصنة.

ونصح دومفان بضرورة إزالة التطبيق من الهاتف فوراً، مشدداً على أهمية حذف برنامجي GeckoVPN وChatVPN أيضاً، بعد اكتشاف أن التسريبات تضمنت معلومات مفصلة عن 21 مليون مستخدم.

وحذر من خطورة استخدام خدمات VPN المجانية، مرشداً إلى تحميل البرامج الموثوقة.