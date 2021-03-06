تحقيقاً للاستدامة ..مكواة من الخيزران

المصدر: إعداد: نهى حوا

إذا أمعنا النظر في منتجات حياتنا اليومية، سنجد الكثير من المنتجات التي تستخدم البلاستيك الملوث للبيئة، فيما أفضل ما يمكن القيام به في سبيل تحقيق الاستدامة هو إيجاد بدائل لها كتلك المكواة المصنوعة من الخيزران للمصمم الهندي، ساشام ماهاجان.

نقل موقع «يانكو ديزاين» عن المصمم قوله إنه باشر مشروعه بهدف استكشاف مادة الخيزران، فتبين له إمكانية استغلال ما تتمتع به مادة الخيزران من استدامة في صنع العديد من الأشياء المختلفة. فالخيزران قوي وسهل النمو وصديق للبيئة، وهو يستخدم في صناعة المنازل في آسيا. فلماذا لا يستخدم في صنع الأدوات المنزلية أيضاً؟

في عام 2019، تم اختيار صندوق المكواة من الخيزران هذا، كواحد من أفضل المدخلات في جائزة «غرين كونسبت» لعام 2019، وهو لا شك سيعزز الحوار بشأن استخدام هذه المادة متعددة الاستخدامات في مزيد من المنتجات. وفيما تلك المكواة لا تزال فكرة، إلا أنها قد تصبح منتجاً حقيقياً يوماً ما، وفقاً لتوقعات الموقع.