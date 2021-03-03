إنستغرام يزيل خطأً جميع الإعجابات

المصدر: ترجمة - راضية آيت خداش

قام تطبيق إنستغرام بإزالة "الإعجابات" عن طريق الخطأ من عدد كبير من الحسابات خلال اختبار خاصية جديدة.

وقالت الشركة إنها كانت "تختبر تجربة جديدة لإخفاء الإعجابات على المنشورات" ولكن التجربة انتشرت على نطاق واسع وشملت عدة حسابات بالخطأ.

وفي وقت متأخر من أمس الثلاثاء، بدأ المستخدمون في الإبلاغ عن عدم تمكنهم من رؤية عدد الإعجابات على منشوراتهم، وبدلاً من ذلك تظهر لهم أسماء الأشخاص الذين أعجبوا بالمحتوى.

وقال فريق التواصل في إنستغرام عبر تغريدة في تويتر: "لقد أضفنا المزيد من حسابات الأشخاص عن غير قصد خلال تجربة إحدى الخصائص الجديدة، نعمل على إصلاح هذه المشكلة في أقرب وقت ممكن".

وأكدت الشركة لاحقًا أنه تم إصلاح المشكلة وتم استرجاع الإعجابات.

ويختبر انستغرام إمكانية إزالة الإعجابات منذ عام 2019، وفق "إنديبندنت".

جاء ذلك وسط مخاوف من أن خاصية الإعجاب تسبب عدم الرضا للمستخدمين، الذين قد يشعرون بالضيق أو الإحباط لأنهم لا يتلقون نفس القدر من المشاركة والإعجاب الذي يأملونه.