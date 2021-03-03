نسخة "آيباد برو" الروسية من الذهب والألماس بقيمة 12 مليون روبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أنفقت شركة روسية أكثر من كيلوغرام من الذهب لإصدار نسخة خاصة من هاتف "آيباد برو"، نقش عليه اقتباسات شهيرة لرؤساء آبل.

ورغم غلاء سعره، حظي الهاتف الجديد من الشركة الروسية "Caviar" بإعجاب كبير من محبي منتجات "آبل" .

وتتضمن السلسلة العديد من الأدوات الذكية المصممة بشكل فريد، "آيفون 12 برو" و"آيفون 12 برو ماكس" و"آيباد برو".

ويتم استخدام الذهب والألماس والأخشاب الثمينة في زخرفة هذه الأجهزة، حيث تعتمد هذه الإصدارات في النقش على اقتباسات شهيرة من ستيف جوبز رئيس مجلس إدارة "آبل"السابق وتيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة "آبل" حاليا.

وستكون هذه النسخة من "آيباد برو" الأغلى على الإطلاق، حيث ستكلف مبلغ 12 مليون روبل، باستخدام 81 ماسة وأكثر من كيلوغرام من الذهب، وفق "سبوتنك".

وتقدم شركة "Caviar" أيضا خيارات أرخص، من هاتف "آيفون 12 برو الذهبي" مقابل 365 ألف روبل. ويحمل الجهاز مقولة ستيف جوبز: "امتلك الشجاعة لتتبع قلبك وحدسك".