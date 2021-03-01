«آبل» تستعد لطرح هاتفها الذكي الجديد «آيفون 13»

المصدر: سان فرانسيسكو - د ب أ

رغم أنه لم يمر سوى شهور قليلة على طرح أحدث هواتف شركة آبل الأمريكية للإلكترونيات آيفون12 للبيع، بدأت آبل الاستعداد لطرح الجيل الجديد من هذه الهواتف آيفون 13، وإن لم يتحدد الاسم الذي يمكن إطلاقه عليه بشكل نهائي بحسب موقع سي نت دوت كوم المتخصص في التكنولوجيا.ويقول مينج تشو كو خبير أسواق التكنولوجيا إن آبل تعتزم طرح 3 فئات من الهاتف الذكي وستكون آيفون13 وآيفون 13 ميني وآيفون 13 برو ماكس، في حين لم تحدد آبل موعد طرح الجهاز الجديد.

ومن المحتمل أن تعود الشركة إلى طريقتها المعتادة خلال العام الجاري في الاعلان عن الهاتف الجديد. ومن الممكن الكشف عن آيفون13 خلال سبتمبر المقبل.