«تايم» تؤكد ضرورة تبنّي أصحاب الفنادق للتكنولوجيا الرقمية

المصدر: دبي - البيان

تعد التقنية اللا تلامسية وأنظمة برامج الفنادق التي تم تطويرها وترقيتها وتطبيقات ضيوف ونزلاء الفنادق المتكاملة وغرف النزلاء الذكية، مجرد بعض من أهم الاتجاهات التكنولوجية التي يجب على أصحاب الفنادق في الشرق الأوسط اعتمادها وتبنيها لجذب العملاء سواءّ الجدد أم الحاليين، وذلك وفقاً لجوزيف فياض، مدير قسم تقنية المعلومات في مجموعة تايم للفنادق في الإمارات العربية المتحدة.

وكشف بحث أجرته eMarketer عن أن مستخدمي السفر يقضون وقتاً أطول على وسائل الإعلام الرقمية بمعدل 6.41 ساعات في اليوم مقارنة بـ 5.30 ساعات يومياً لجميع الوسائل الإعلامية الأخرى، بما في ذلك التلفزيون والراديو والصحف والمجلات، لذا يتعين على أصحاب الفنادق الآن الاعتماد على تطبيق استراتيجيات تسويق جديدة وتطويرات رقمية أكثر تحديداً، بالإضافة إلى وسائل الراحة الأكثر تقدماً من الناحية التقنية داخل غرفة الفندق، وذلك بهدف المحافظة على البقاء في الصدارة.

وقال فياض: أدى تفشي جائحة «كوفيد 19» إلى تسريع الحاجة إلى الاستثمار في التكنولوجيا لمواكبة احتياجات ومتطلبات مستخدمي السفر الذكي، وسيكون لتنفيذ وتبنّي التقنيات الغامرة التي توفر للضيوف جولات افتراضية ثلاثية الأبعاد والتطبيقات الذكية التي تسمح لهم بدخول غرفهم بالفندق، وتغيير درجة الحرارة والاتصال بالمصعد وحجز الرحلات، وطلب خدمات الغرف الدور الأكبر في مساعدة الفنادق على التسريع من عملية التعافي والانتعاش وتحقيق التميز عن بقية منافسيها.

وفي ضوء ذلك فقد قامت مجموعة تايم للفنادق بإجراء وتطبيق مجموعة من الترقيات والتحديثات التقنية الجديدة لجذب مستخدمي السفر الذكي ونزلاء الفندق وضيوفه المهووسين بالتقنية، بحيث يشمل ذلك كل شيء ابتداءً من القوائم والضمانات الرقمية داخل الغرف إلى تطبيق الهاتف المحمول، الذي تم إطلاقه بالشراكة مع مزود حلول الضيافة نيوركا، والذي يوفر للمستخدم إمكانية الوصول إلى الغرفة والتحكم بها والقيام بحجوزات للمطاعم والمنتجع الصحي، كما يتم أيضاً الاهتمام بتحقيق سعادة ورضا ضيوف ونزلاء الفندق من خلال أداة برمجية تسمح من خلالها لطاقم عمل خدمة النزلاء بإدارة جميع طلبات ومشكلات الضيوف والنزلاء على الفور من خلال تعيين الإدارة المناسبة لتنفيذ أي إجراءات مطلوبة بكفاءة وجودة عالية.