ما هي الميزة الجديدة التي غازل بها واتساب المستخدمين وقال: «لعيونك»!؟

المصدر: البيان الإلكتروني

ربما أرادت شركة واتساب امتصاص غضب المستخدمين بشأن تحديثات الخصوصية التي طرحتها أخيراً، فطرحت ميزة جديدة تستهدف مستخدمي هواتف أندرويد قالت عنها: «لعيونك».

وأكدت شركة «واتساب» طرح ميزة جديدة تتعلق بالخصوصية، وغرد التطبيق عبر «تويتر» يوم أمس السبت: «من أجل عيونك وليس أذنيك، يمكنك الآن كتم الصوت في مقاطع فيديوهاتك الخاصة قبل إضافتها إلى حالتك أو إرسالها في الدردشة».

ونقل موقع صحيفة "عكاظ" عن موقع «أندرويد بوليس» التقني، أن إصدار «أندرويد» يحوي رمز مكبر صوت صغيرا أسفل الجدول الزمني للفيديو، وبتبديله إلى كتم يصبح ممكنا إرسال المقطع دون صوت قبل إرساله للآخرين أو ميزة الحالة.

وبرغم ظهور ميزة «مقاطع الفيديو الصامتة» لأول مرة في الإصدار 2.21.3.13 على تطبيق «قوقل بلاي»، إلا أنه أصبح ميزة رسمية يطرحها الخادم في محاولة لكسب رضى العملاء.