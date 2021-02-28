برنامج لاستبدال هواتف «سامسونج»

المصدر: دبي - البيان

أعلنت شركة «سامسونج الخليج للإلكترونيات» عن إتاحة الفرصة أمام عملائها للحصول على أحدث هواتفها الذكية الجديدة من مجموعة «Galaxy S21 Series 5G» عبر مبادلتها مع أجهزتهم القديمة، وذلك لفترة زمنية محدودة حتى 30 أبريل 2021.

ويمكن للعملاء مبادلة هواتفهم الذكية أو ساعتهم الذكية أو جهازهم اللوحي من أي علامة تجارية والحصول على هواتف «Galaxy S21»، أو «Galaxy 21+» أو «Galaxy S21 Ultra»، مع توفير ما يصل حتى 2800 درهم. وسيتمكن المستخدمون من الحصول على هاتف ذكي جديد من مجموعة «Galaxy»، عبر استبدال ما يصل إلى ثلاثة أجهزة قديمة، بما في ذلك الأجهزة ذات الشاشات المتصدعة.

وقال عثمان البورا، رئيس قسم الهواتف المتحركة في «سامسونج الخليج للإلكترونيات»: يعد توفير البرامج التي تركز على العملاء وتلبي احتياجاتهم وترتقي بمستوى حياتهم، إحدى أهم القيم التي تحرص سامسونج على استمراريتها. ويتجه غالبية المستهلكين لترقية أجهزتهم الذكية على نحو مستمر ولأسباب مختلفة، ما يعني زيادة حاجتهم للحصول على فرص وعروض استثنائية للاستفادة من هواتفهم القديمة إلى أقصى حد ممكن. الأمر الذي دفعنا لمنح المستخدمين الفرصة لترقية أجهزتهم القديمة ومبادلتها مع هواتف «Galaxy S21 Series 5G» بأقل تكلفة ممكنة، لعيش التجارب الجديدة كلياً باستخدام هذه الهواتف.

ونحن على ثقة تامة بأن مثل هذه المبادرات ستوفر للعملاء القدرة على الاستفادة من أحدث التقنيات عبر عملية بسيطة ومريحة وذات قيمة مضافة.