جهاز لقياس كهرباء القلب بحجم عملة معدنية

المصدر: إعداد: فاتن صبح

بحجم قطعة معدنية على الصدر تقرأ نبضات القلب بشكل مستمر، «داب» أحدث ابتكارات التكنولوجيا المتعلقة بتخطيط كهربائية القلب، مصممة لتكون صغيرة الحجم بسيطة وغير باضعة تسعى لردم الهوة بين المعدات الطبية والأجهزة المبتكرة القابلة للارتداء. ويمكن بحسب موقع «يانكو ديزاين» للتصميم الصغير إنما الأنيق أن يتم تثبيته على الصدر بواسطة لاصق هلامي بينما تعمل الأقطاب الكهربائية على رصد نشاط القلب.

وتتيح أقطاب جهاز «داب» الجافة إعادة الاستعمال المتكرر تفادياً للنفايات الطبية. وهي تقيس على الدوام نشاط عمل القلب وتبقي على سجل بالقراءات الدقيقة فيما تستقر بهدوء على منطقة الصدر. وقد اعتمد المصمم آدم ميكلوزي على تصميم لا يزعج المستخدم ويعين القيام بشحنه من خلال أداة لاسلكية مرافقة تتضمن ثلاثة أجهزة صغيرة.

وقد حاز اختراع «داب» على جائزة التصميم من تصنيف الفئة الأولى كما على جائزة آسيا للتصميم عام 2018.