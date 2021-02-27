بستنة خاصة لمطبخ صحي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

مع تزايد شهرة الحدائق المنزلية عبر السنوات، قام أون جيونغ بي بابتكار حلّ خاص للبستنة على نطاق صغير، عبر مزرعة «فارمين» الذكية، التي تناسب منضدة المطبخ. وتتألف «فارمين»، بحسب ما جاء في موقع «يانكو ديزاين»، من أربعة أجزاء رئيسة، الهيكل، والغطاء، وحقائب البذور، وغطاء «الليد».

ويشكل الهيكل حتماً مركز زراعة الخضراوات وتخزين التربة وحقائب البذور ومسرب المياه. أما على الجانب الأيسر منه، يوجد مؤشر «ليد»، الذي يعطي المستخدم إشارةً تتعلق بزيادة المياه لسقاية التربة، والذي يمكن توزيعه باستخدام مسرب المياه حتى تتشبع. وهناك على الجانب الأيمن فلتر لتنقية الهواء، يساعد أيضاً على الحفاظ على إنتاجية المزرعة، وتنظيم عملية دخول الهواء الذي تتنفسه النبتة.

ويحاكي غطاء المزرعة الشفاف، إنما المظلل الضباب الصباحي الذي يغطي الخضراوات في الغابات الكثيفة، ويعمد لتذكير المستخدمين بضرورة الاقتراب أكثر من الطبيعة. كما أنه يعمل على حفظ النباتات بداخله من الذبول، ومنع تناثر التربة في المطبخ. أما غطاء «الليد»، فيقوم بمحاكاة أشعة الشمس التي يمتصها النبات، ويستعين بها كغذاء.