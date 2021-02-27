رباط ركبة ذكي يخفف الآلام

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طورت شركة أمريكية ناشئة تقنية مبتكرة جديدة لرباطات الركبة معتمدة على الذكاء الاصطناعي عبر ما يدعى «ني فيكس برو» التي ستغير طريقة تخليص المرضى الذين يعانون من هشاشة العظام والتهاب المفاصل الروماتويدي والتهابات الأوتار وبقية أمراض الركبة من آلامهم.

وأفاد موقع «ني فيكس برو» أن أكمام تدعيم الركبة قام بتطوير مؤسس الشركة التي تحمل الاسم عينه، وكان يعاني شخصياً من آلام مزمنة في الكبة. وقال المؤسس: «كنت أعاني من مشاكل في غضروف الهلالة والتهاباً في الأوتار وساءت حالي لدرجة أني لم أعد قادراً على الوقوف لأكثر من نصف ساعة كل مرة».

ويضيف أنه بالتعاون مع متخصصي العظام نجح في تطوير حلّ بسيط وغير مكلف.