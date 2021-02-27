درونات لقطف الثمار بتقنية الذكاء الاصطناعي

المصدر: إعداد: فاتن صبح

وجد المزارعون في روبوتات الذكاء الاصطناعي حلاً يعينهم على قطف مواسم الزرع، بعد أن زادت جائحة «كورونا» النقص العالمي في أيدي القطافين سوءاً. ويمكن للروبوتات الطائرة، كما ذكر موقع «وي فوروم»، أن تحدد الفواكه الأكثر نضجاً لقطفها على نحو مستقل تماماً، وهو ما يوفر المال ويقلّص من نفايات الطعام وفق المصنعين.

ويشير زيبي دوفال، رئيس اتحاد المزارع في أمريكا إلى أن «المزارعين يحاولون استقدام عمال أمريكيين إلا أن الراغبين بالعمل قلة، كما أن الذين يقبلون يغادرون قبل نهاية الموسم».

وقد ابتكرت شركة «تيفيل أيروبوتيكس للتكنولوجيا» الروبوت الطائر المستقل الذي يستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لتحديد الفواكه الناضجة وقطفها. ويمكن للروبوت أن يعمل 24 ساعة في اليوم ويقوم بقطف الثمار الناضجة دون سواها.

ويشكل الدرون استجابة مباشرة للنقص في اليد العاملة مستعيناً بخوارزميات إدراك الذكاء الاصطناعي لتحديد مواقع أشجار الفواكه، وخوارزميات الرؤية للعثور على الثمار بين الأوراق وتصنيف حجمها ومدى نضوجها.

وتشدد الشركة المصنعة على أن الروبوتات قد وجدت لتكمّل عمل القطافين وليس لاستبدالهم، علماً أن معدّل نقص اليد العاملة بحسب مزاعمها سيبلغ خمسة ملايين عام 2050.