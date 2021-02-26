تطور كبير في "أجراس الباب بالفيديو"

المصدر: دبي - البيان

تشهد تكنولوجيا أجراس الباب بالفيديو تطوراً كبيراً، حيث تمكنك من الإجابة على جرس الباب عبر هاتفك الذكي حتى وإن لم تكن متواجدًا في المنزل.

وتضم الأجراس المتصلة بالإنترنت كاميرا صغيرة مدمجة بالإضافة إلى زر الجرس المعتاد، كما أن بعضها تلتقط مقاطع فيديو واضحة للزوار وتنبهك في الوقت المناسب بإرسال الإشعارات إلى هاتفك، وهي مزايا تتيح الحديث بكفاءة وسرعة مع مندوبي التوصيل واستبعاد الأشخاص الذين لا تودّ التواصل معهم في الوقت الذي ينبغي فيه تقليل التواصل مع الغرباء.

تتصل أجراس الباب بالفيديو بالإنترنت عبر نظام الإنترنت اللاسلكي الخاص بمنزلك، ما يعني أنها لا تعتمد على الموقع وبالتالي لن يكون على مالكي المنزل التوجه إلى الباب عندما يدقّ أحدهم الجرس. سواء كنت في سريرك أو منشغلًا بمكالمة جماعية أو بعيدًا عن منزلك، فإن جرس مثل Ring Video Doorbell 3 ينبّهك إلى قدوم الزوار عبر إشعارات تصل إلى هاتفك الذكي، وما عليك في تلك الحالة سوى النقر على التنبيه الوارد للتحقق من هوية الشخص الواقف على الباب والتواصل معه بفضل خاصية التحدث باتجاهين.

وبفضل خاصية التحدث باتجاهين، تمكّن أجراس الباب بالفيديو من الاستفادة من ميزة تضاهي التواصل وجهًا لوجه مع الزوار أينما كنت، ويعني ذلك أن بوسعك التحدث إلى الزوار حتى مع إغلاق الباب الأمامي، فالمنتجات المتطورة في القطاع، تسمح للمستخدم بالتحدث عبر الهاتف الذكي مع الشخص الزائر، سواء كان مالك المنزل في منزله أو في الخارج ودون أن يعرف الزائر أية تفاصيل، لتستفيد أنت من طبقة أمان إضافية لحمايتك.

تمثل أجراس الباب بالفيديو طبقة أمنية إضافية يمكنك الوصول إليها بلمسات من إصبعك، حيث يمكن تفعيلها عند استشعار الحركة أمام باب منزلك لتبدأ بتسجيل الأحداث ضمن النطاقات المحددة، ومن ثم يمكن إرسال بث الفيديو مباشرة إلى هاتفك أو يمكنك الاطلاع عليه لاحقًا وبهذا يتم إشعارك بشكل فوري لتتخذ الإجراء المناسب.