«سامسونج» تتصدر سوق تصنيع أجهزة التلفاز العالمي للمرة الـ15 على التوالي

المصدر: دبي- البيان

تصدرت شركة «سامسونج» للإلكترونيات المحدودة سوق أجهزة التلفاز العالمي للعام الخامس عشر على التوالي، ويأتي هذا الإعلان بعد إطلاق شركة أبحاث السوق Omdia نتائج دراساتها الأخيرة، بتاريخ 23 فبراير.

وأظهرت البيانات أن شركة «سامسونج» للإلكترونيات قد استحوذت على 31.8% من الحصة السوقية العالمية لأجهزة التلفاز، من حيث الإيرادات في الربع الأخير من عام 2020، مع احتفاظها بأكبر حصة سوقية من حيث الإيرادات لعام 2020، بنسبة 31.9%.

وتبدي «سامسونج» اهتماماً مستمراً بالابتكار، وحققت نمواً استثنائياً في مجموعة أجهزة تلفازQLED، وترسخ ريادتها لقطاع الشاشات الضخمة، التي يزيد حجمها على 75 بوصة.

واستطاعت «سامسونج» خلال الخمسة عشر عاماً الماضية، تطوير أجندة من النمو تقودها الابتكارات الغنية بتقنيات جديدة غير مسبوقة، وتوفير محفظة متنوعة من فئات المنتجات، والوصول إلى مجموعة واسعة من المستهلكين وحالات الاستخدام.

وتتوقع «سامسونج» أن تحافظ على مكانتها في السوق خلال العام 2021، والاستمرار في توفير المنتجات الأساسية وتوسيع محفظتها، عبر دمج التكنولوجيات المتطورة والميزات المتنوعة عبر جميع مجموعات التلفزيون.

ويتضمن ذلك تشكيلة أجهزة Neo QLED الجديدة، بالإضافة إلى MICRO LED وأجهزة تلفزيون Lifestyle العصرية، ومواءمة العمليات على مستوى الشركة من خلال برامج الاستدامة طويلة الأجل.

وستواصل «سامسونج» خلال السنوات القليلة المقبلة الاستثمار في عمليات البحث والتطوير، لتوفير المنتجات المتقدمة في مجالات الأعمال الاستراتيجية، لتعزيز عروضها التقليدية والمستحدثة والمتميزة بتطورها التقني.