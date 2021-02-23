هواوي تطلق الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad الجديد في الإمارات

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين اليوم عن إطلاق الجهاز اللوحي HUAWEI MatePad الجديد والمحدث، الذي يضيف Wifi 6 ومعالج جديد لتقديم الترفيه الغامر والتعلم الفعال وتجربة تفاعل ذكية وسلسة لجمهور أوسع. تتيح إضافة Wifi 6 اتصالاً أسرع وأكثر استقراراً مع تزويده بشاشة عرض كاملة بمقاس 10.4 بوصة، وميزات تعدد المهام الذكية ومعالج Kirin 810 القوي، مما يجعل جهاز هواوي اللوحي الجديد الرفيق الأمثل للتعلم والترفيه وكل شيء بينهما.

سيتوفر جهاز HUAWEI MatePad باللون الرمادي للطلب المسبق بسعة 128 جيجابايت ابتداءً من 25 فبراير بسعر 1,299 درهم إماراتي، ويتضمن لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية HUAWEI Smart Keyboard كهدية بقيمة 449 درهم إماراتي وسيكون متاحاً في الأسواق من 4 مارس. أما الجهاز الآخر بسعة 64 جيجابايت سيتوفر للبيع في الأسواق من 18 مارس بسعر 1,099 درهم إماراتي. سيتوفر كلا الإصدارين للبيع على الموقع الإلكتروني الرسمي لهواوي ومتاجر تجربة عملاء هواوي وعدد من المتاجر الإلكترونية ومتاجر تجزئة مختارة في دولة الإمارات.

وقال كيث لي، مدير مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين في دولة الإمارات: "في الوقت الذي يكتسب فيه العمل والتعلم شعبية سريعة، يبحث المستهلكون في الإمارات بشكل متزايد عن الأجهزة التي تمكنهم من أداء مهامهم بكفاءة أثناء التنقل، واستجابةً لذلك عززت هواوي نجاح HUAWEI MatePad من خلال إضافة Wifi 6 لمزيد من الاتصال و معالج جديد لتعزيز الأداء. يتميز أحدث جهاز لوحي HUAWEI MatePad بشاشة جميلة وأداء قوي ومجموعة كبيرة من الميزات الذكية التي تحول أي موقع إلى فصل دراسي متنقل أو مسرح. إنها أداة تمكين إنتاجية متعددة الاستخدامات، ومرافقة ترفيهية ومساعد ذكي، جميعها ضمن عبوة واحدة أنيقة."

تصميم صناعي ممتاز

يتميز تصميم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد بتصميم مألوف قد أحبه المستهلكون، وهو يحتوي على غلاف ممتاز بإطارات ضيقة قياس 7.9 مم فقط لتحقيق نسبة شاشة إلى هيكل ضخمة تبلغ 84٪، مما يحقق أقصى استفادة من عامل الشكل المدمج توفر مساحة عرض كبيرة للمستخدمين. يحقق الإطار الأوسط ذو القوس الصغير تصميمًا مدمجًا للدرع يشتمل على الهوائيات ويسمح للإطار الأوسط بالاتصال بسلاسة بالظهر، وهو متوفر بألوان منخفضة - رمادي. كل هذه الأشياء مُجهزة بهيكل خفيف الوزن للغاية يزن حوالي 450 جرامًا، مما يجعله مثاليًا للمستخدمين الذين يتنقلون دائمًا.

تجربة غامرة مع الوسائط المتعددة

يقدم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد تجربة مميزة مع شاشة عرض كاملة بمقاس 10.8 بوصة وعرض 2K التي تدعم دقة 2000x1200 في 224PPI و70.8 في المائة من مجموعة ألوان NTSC لإضفاء الحيوية على أي محتوى وسائط متعددة. يتم تعزيز تفاصيل الصورة والمدى الديناميكي من خلال تقنية HUAWEI ClariVu Display Enhancement المملوكة، وهي مجموعة من الخوارزميات التي تعمل على تحسين الصور المظلمة ومشاهد الفيديو للحصول على جودة الصورة وتشبع اللون والحدة.

يوفر HUAWEI MatePad تجربة صوتية تنافس تلك الخاصة بإعدادات المسرح المنزلي، ويدعم Histen 6.0 لتشغيل تأثيرات صوت ستيريو ثلاثية الأبعاد. تبدو الموسيقى والأفلام غامرة أكثر من أي وقت مضى مع مكبرات الصوت الأربعة عالية السعة، والتي تتميز بتصميم مبتكر يتميز جهاز HUAWEI MatePad بالعديد من الاختراقات والابتكارات في إعادة بناء نظام صوت Android ومعالجة شرائح الإشارات متعددة القنوات لتقديم تجربة صوتية سينمائية منزلية تشبه المسرح. يعيد الصوت الصادر عن Harman Kardon إنتاج أكثر الأصوات تعقيدًا بوضوح لا تشوبه شائبة.

أداء شامل

جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد مدعم بالقوة بواسطة معالج Kirin 810، وهو معالج مدعم بتقنيات الذكاء الاصطناعي القوية والفعالة. تم تصنيع المعالج بواسطة عملية 7 نانومتر. يتضمن المعالج وحدة معالجة مركزية ثمانية النواة بسرعة 2.27 جيجاهرتز، تشتمل على نوى أداء A76 وستة نوى كفاءة A55. تتم جدولة موارد وحدة المعالجة المركزية بواسطة الذكاء الاصطناعي، مما يسمح للمعالج بالاستجابة ديناميكيًا لمتطلبات المستخدم المتنوعة. يحتوي معالج Kirin 810 أيضًا على Da Vinci NPU للتعامل مع معالجة الذكاء الاصطناعي وتمكين ميزات ذكية جديدة ومتطورة تثري تجربة المستخدم.

ميزات التفاعل الذكيّة

يعمل جهاز HUAWEI MatePad اللوحي بنظام EMUI 10.1 ويوفر مجموعة متنوعة من الميزات الذكية التي تستفيد بشكل كامل من تقنية هواوي الموزعة لتغيير طريقة تفاعل المستخدمين مع أجهزتهم بشكل أساسي. لنأخذ وميزة النوافذ المتعددة التي تسمح بفتح تطبيقين بشكل متزامن وتسمح للتطبيقات بالتفاعل مع بعضها أيضاً لتحقق أقصى قدر من الكفاءة في تعدد المهام. يمكن الرد على الرسائل النصية عبر Floating Window، التي تنشء نافذة فوق التطبيق المستخدم، مما يتيح للمستخدمين أداء مهام بسيطة دون الخروج من النشاط أو التطبيق الحالي.أما خاصية تشغيل التطبيقات المتعدّدة فهي خاصية تعرض صفحتين من نفس التطبيق من خلال نافذتين تعملان بشكل مستقل. هذا مفيد في تطبيقات المراسلة النصية والدردشة، حيث يمكن للمستخدمين عرض جميع جهات الاتصال الخاصة بهم على نافذة واحدة ومحادثة نشطة على الأخرى.

وتسمح خاصية العرض على عدة شاشات3 للمستخدمين توصيل هواتفهم الذكية من هواوي بجهاز HUAWEI MatePad واستخدام جهازين بسلاسة في وقت واحد وعلى شاشة واحدة. بعد عملية الاقتران البسيطة والبديهية، يمكن نقل الملفات عن طريق السحب والإفلات بسلالسة. وتتم مشاركة إمكانات الأجهزة الطرفية والأجهزة بين الأجهزة المتصلة، فعلى سبيل المثال، يمكن للمستخدم الاستفادة من نظام مكبرات الصوت الرباعي القوي لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة محليًا على الهاتف الذكي. يمكن أيضًا الرد على المكالمات والرسائل النصية على الهاتف الذكي من خلال الجهاز اللوحي. وفي نهاية كل استخدام لخاصية العرض على عدة شاشات يتم مسح جميع سجلات المكالمات والرسائل النصية من الجهاز اللوحي لضمان حماية خصوصية المستخدم.

وتوفر واجهة المستخدم EMUI 10.1 أيضًا ميزة HUAWEI MeeTime، وهو تطبيق هواوي الخاص بالدردشة الذي يدعم مكالمات فيديو عالية الجودة تصل إلى 1080 بكسل بين جهازي هواوي.

مصمم للتعلم الفعال والترفيه الغامر

جهاز HUAWEI MatePad اللوحي مزودبالكامل ليسمح للمستخدم بالتعلم والاستمتاع في أي وقت وأي مكان ولقد تم تصميم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد لتحسين تجربة مكالمات الفيديو فهو يشتمل على مجموعة ميكروفون رباعية تدعم خاصية تقليل الضوضاء والتقاط الصوت في نطاق خمسة أمتار. وتدعم الكاميرا الأمامية FollowCam وهي كاميرا التصوير ذات زاوية عريضة جداً بدقة 8 ميجابكسل لتتبع الهدف المتحرك وضبط الشاشة بذكاء وفقًا لذلك كما أنها تدعم خاصية التحكم بالإيماءات بما في ذلك Smart View ووضع Spotlight وإيماءات الكاميرا Camera Gestures. بالإضافة الى ذلك، يدعم جهاز HUAWEI MatePad اللوحي لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكية وHUAWEI Smart Keyboard4 السهلة الاستخدام لزيادة كفاءة العمل والإنتاجية.

لتوفير تجربة مستخدم أكثر راحة، يتميز جهازHUAWEI MatePad اللوحي الجديد بوضع راحة العين الذي يقلل من انبعاثات الضوء الأزرق للشاشة. بالإضافة إلى وضع الكتاب الإلكتروني eBook mode الذي يعطي إشعاراً للمستخدم عند عند عدم استخدام الجهاز في الظروف المثلى.

وتوفر خاصية Kids Corner للأطفال في جهاز HUAWEI MatePad اللوحي الجديد منطقة آمنة ومأمونة للأطفال للتعلم والاستمتاع باستخدام الجهاز اللوحي. تتيح خيارات الرقابة الأبوية للآباء إدارة المحتوى والتطبيقات المتاحة لأطفالهم بسهولة، بالإضافة إلى التحكم بالوقت الذي يمكن للأطفال قضاءه على الجهاز. ولتعزيز الاستخدام الصحي للأجهزة، تشتمل خاصية Kids Corner على أوضاع حماية العين مثل فلتر الضوء الأزرق وتنبيهات طريقة الاستخدام والطرق الوعرة والسطوع والمسافة ووضع الكتاب الإلكتروني eBook لتوفير تجربة أكثر راحة.

السعر والتوافر:

العرض السعر اللون االجهاز يبدأ الطلب المسبق للجهاز من 25 فبراير 2021 ويتضمن لوحة المفاتيح المغناطيسية الذكيةHUAWEI Smart Keyboard بسعر449 درهم إماراتي كهدية. سيتوفر جهازHUAWEI MatePad سعة 128 جيجابايت في الأسواق من 4 مارس 2021. 1299 درهم إماراتي الرمادي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي سعة 128 جيجابايت سيتوفر جهاز في الأسواق من 18 مارس 2021. 1099 درهم إماراتي الرمادي جهاز HUAWEI MatePad اللوحي سعة 64 جيجابايت

1- تتيح Huawei Share ميزة العرض على عدة الشاشات، ولا تدعم سوى هواتف هواوي الذكية التي تعمل بنظام EMUI10.0 أو أحدث أو هواتف هونر الذكية التي تشغل Magic UI 3.0 أو أحدث. تتضمن الدفعة الأولى من الهواتف الذكية المتوافقة سلسلة HUAWEI Mate 30 (تتطلب تحديث إصدار النظام إلى 10.0.0.191 وأعلى). سيتم طرحه على المزيد من النماذج لاحقًا. يرجى زيارة الموقع الرسمي لهواوي لمزيد من المعلومات.

2- متوافقة مع تطبيقات معينة. لمزيد من التفاصيل، يرجى مراجعة خدمة العملاء المحلية.3تيح Huawei Share خاصية العرض على عدة شاشات وهي 3تدعم فقط هواتف هواوي الذكية التي تعمل بنظام EMUI10.0 أو أحدث أو هواتف Honor الذكية التي تعمل بنظام Magic UI 3.0 أو أحدث. الدفعة الأولى من الهواتف الذكية المتوافقة هي سلسلة HUAWEI Mate 30 (تتطلب تحديث إصدار النظام إلى 10.0.0.191 وما فوق). سيتم طرحه على المزيد من الطرزات لاحقًا. يرجى زيارة موقع هواوي الرسمي للحصول على مزيد من المعلومات.