«أبل» تستعيد صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم

المصدر: واشنطن- أ ف ب

مع إطلاق هواتف «آي فون» الجديدة العاملة بنظام الجيل الخامس في الخريف، استعادت «أبل» صدارة مبيعات الهواتف الذكية في العالم خلال الربع الأخير من 2020، وفق دراسة حديثة.

وللمرة الأولى منذ نهاية 2016، تقدمت «أبل» على «سامسونغ» في المبيعات الربعية للهواتف المحمولة رغم التباطؤ الكبير في المبيعات الإجمالية بسبب الجائحة.

فقد انخفضت المبيعات العالمية 5.4% خلال الربع الرابع و12.5 % في مجمل العام، بسبب تراجع النفقات الاستهلاكية خصوصاً،

غير أن دراسة نشرتها شركة «غارتنر» أشارت إلى أن «إطلاق هواتف آي فون العاملة بتقنية الجيل الخامس من طرازات 12 ساعد «أبل» في تحقيق نمو ثنائي الأرقام خلال الربع الرابع من 2020».

وباعت المجموعة الأمريكية العملاقة في مجال الإلكترونيات والتكنولوجيا 80 مليون هاتف ذكي في الربع الأخير من العام الماضي، مقابل 70 مليون جهاز في الفترة عينها قبل عام.

وارتفعت حصتها من السوق العالمية من 17.1% إلى 20,8%.

وتقدمت المجموعة الأمريكية على منافستها الكورية الجنوبية «سامسونغ» التي باعت 62 مليون هاتف ذكي في الربع الرابع من 2020 وتلتهما الشركات الصينية الثلاث «شاومي» (43.4 مليوناً) و«أوبو» (34.3 مليوناً) و«هواوي» (34.3 مليوناً أيضاً).

وفي المبيعات السنوية، تبقى «سامسونغ» الرائدة عالمياً رغم أن مبيعاتها تراجعت 14.6% إلى 253 مليون جهاز.

وتحتل «أبل» المركز الثاني عالمياً (200 مليون جهاز) متقدمة على «هواوي» التي تراجعت مبيعاتها 24.1% خصوصاً جراء العقوبات الأمريكية في حقها، وفق «غارتنر».

وأشارت الدراسة إلى أن تأثير منع استخدام تطبيقات «غوغل» على هواتف «هواوي» الذكية ألحق أذى بأداء «هواوي» وأثر سلباً على مبيعاتها.