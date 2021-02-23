«هواوي» تحذّر من اتساع الفجوة الرقمية عالمياً

المصدر: دبي - البيان

تحدث كين هو، نائب رئيس مجلس إدارة «هواوي» في افتتاح المؤتمر العالمي للجوال 2021 المقام حالياً في شنغهاي، والذي يعتبر الحدث الأكبر عالمياً لصناعة الاتصالات وتقنية المعلومات، عن الآثار الكبيرة لتفشي جائحة «كورونا» على الدول والشركات والأفراد في جميع أنحاء العالم، مشيراً إلى الفجوة الرقمية التي تعمقت خلال فترة الجائحة، والدور الحيوي الذي تلعبه التكنولوجيا لتحفيز الاقتصادات واستمرار تطور الأعمال والخدمات.

وقال كين: «لا يقتصر دور الابتكار على مواجهة التحديات فحسب، بل يسهم في بناء مستقبل أفضل كذلك. وبموازاة العمل للسيطرة على الجائحة، يجب علينا جميعاً السعي نحو تعزيز الابتكار لتحسين جودة الحياة وإنجاز الأعمال بطرق أكثر ذكاءً وبناء عالم أكثر تواصلاً يضع التكنولوجيا في متناول الجميع».

وأوضح كين كيف أدت الجائحة إلى زيادة الفجوة الرقمية التي كانت موجودة نتيجة عدم توفر التقنيات والمهارات الرقمية للجميع، وأنه يتوجب على المعنيين خلال المرحلة الحالية التركيز على الابتكار لجَسر الفجوة بين من يملكون التقنيات الحديثة ومن لا يملكونها«.

متطلبات جديدة

وسلّط كين الضوء على المتطلبات الجديدة للبنية التحتية الرقمية التي فرضتها الجائحة، وأشار إلى أهمية التركيز على تحسين القدرات في مختلف القطاعات وبناء النظام الإيكولوجي الملائم وابتكار القيمة بالاعتماد على التقنيات الرقمية لتحقيق التوقعات، وأن التحول الرقمي يوفر المزيد من الفرص، حيث توقعت هواوي إلى أن ما يصل إلى 55% من الناتج المحلي الإجمالي للصين سيعتمد على الاقتصاد الرقمي بحلول عام 2025، وستصل نسبة الشركات الكبيرة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي إلى 97%، فيما تشير التوقعات بأن تصل نسبة الإيرادات التي تحققها شركات الاتصالات العالمية من خلال العملاء إلى 60%.

وقال كين إن الشركة تعمل عن كثب مع المتعاملين والشركاء على تعزيز ابتكارات الجيل الخامس، وتتعاون حالياً مع شركاء النظام الإيكولوجي (البيئة والاستدامة) على تطوير أجهزة تلبي وتواكب الاحتياجات الخاصة بكل قطاع.

ومن خلال الابتكار المشترك والشراكات الاستراتيجية، تسعى الشركة لنشر تطبيقات الجيل الخامس في قطاع الأعمال على نطاق واسع. كما تسعى لتحقيق التوافق بين اتصالات الجيل الخامس والمعايير التقنية لنشر تطبيقات الجيل الخامس المخصصة للشركات بشكل أسرع.

وصرح أنه بفضل التعاون مع الشركاء وشركات الاتصالات الإقليمية، وقّعت هواوي أكثر من 1000 عقد لنشر تطبيقات الجيل الخامس المخصصة في أكثر من 20 قطاعاً.

وأن الشركة عملت على مدار العام الماضي بشكل وثيق مع شركات الاتصالات لضمان عمليات الشبكات واستقرارها في أكثر من 300 شبكة في 170 بلداً.

وخلال كلمته، أطلق كين تطبيق «سايبرفيرس» من هواوي، وهو تطبيق متطور يعمل بتقنية الواقع المعزز ويوضح كيف يمكن لشبكات وأجهزة الجيل الخامس وتقنية الواقع المعزز أن توفر تجربة افتراضية مميزة سواء لتصميم غابة تنبض بالحياة أو محاكاة الفضاء الخارجي.

ويوفر التطبيق الجديد إمكانية الجمع بين الحقائق الفعلية والافتراضية بشكل سلس، وتحديد المواقع بدقة فائقة ويمتاز بقدرات كبيرة في الحوسبة السحابية ونقل النطاق الترددي من خلال الجيل الخامس.

وتتوقع هواوي أن يوفر التطبيق الجديد العديد من فرص النمو في مختلف القطاعات، بما فيها التعليم والترفيه والسياحة والنقل والملاحة.

يذكر أن هواوي تركز حالياً على ابتكارات الجيل الخامس بشكل كبير للمساهمة في دفع عجلة التحول الرقمي في مختلف القطاعات. وأشار»هو«إلى أن ابتكارات هواوي تركز على ثلاثة مجالات رئيسية هي التكنولوجيا والمنتجات والتطبيقات.

حيث يوفر حل «سوبر أبلينك» الجديد من هواوي سرعات اتصال لا مثيل لها، مما يساعد الشركات على تعزيز اعتمادها على الإنترنت الصناعي. كما ساهمت منتجات الحوسبة السحابية الطرفية التي تعتمد على الجيل الخامس من هواوي في نشر محطات الحوسبة الطرفية بسرعة أكبر بما يصل إلى 10 أضعاف.

وتوفر مختبرات هواوي اللاسلكية تطبيقات الجيل الخامس إلى الشركاء في مختلف القطاعات مثل التصنيع والرعاية الصحية والمال والنقل. وتستكشف هواوي بالتعاون مع شركائها الإمكانات التي يوفرها الجيل الخامس لتحقيق التحول الرقمي بشكل أكثر كفاءة.

معاناة

وحذر كين من خطر حدوث انتعاش اقتصادي يشمل قطاعات معينة، فيما تستمر معاناة غيرها من القطاعات (أي ما يسمى الانتعاش الاقتصادي على شكل حرف «كيه»).

وتوقع أن تتسع الفجوة بين المؤسسات والأفراد الذين يعتمدون على التقنيات الرقمية والذين لا تتوفر لديهم هذه التقنيات. ولتجنب هذا النوع من التنمية غير المتوازنة وجسر الفجوة الرقمية وتعزيز التنمية الشاملة، أكد كين أن التركيز على الابتكار يحتاج إلى تحقيق قيمة اجتماعية أكبر.

واختتم كين كلمته مؤكداً أن الجائحة أغلقت أبواباً كثيرة لكن التكنولوجيا تفتح نافذة للأمل. وقال»سنواصل مسيرة الابتكار لتعزيز التعاون المفتوح مع العملاء والشركاء للمساهمة في تحقيق التحول الرقمي وتحسين جودة الحياة وإنجاز الأعمال بطرق أكثر ذكاءً وتوفير التقنيات الرقمية للجميع).

يذكر أن هواوي قدمت من خلال معرض الدورة الحالية من المؤتمر سبعة أنظمة جديدة لشبكات تقنية المعلومات والاتصالات بما فيها شبكات «إن+1» اللاسلكية وشبكات «هوم+» والمحطات البصرية بالكامل والاتصالات الذكية بالاعتماد على شبكات الحوسبة السحابية، بالإضافة إلى تسعة منتجات وحلول جديدة وتشمل المحطات التي يمكن استخدامها بسهولة فائقة والنطاق الترددي المنزلي جيجابت والخطوط الخاصة المميزة وشبكات الحوسبة السحابية الذكية.