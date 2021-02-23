«أوبو» تركز على مستقبل الشحن فائق السرعة

المصدر: دبي - البيان

عقدت أوبو، الشركة العالمية للتكنولوجيا والأجهزة الذكية، اليوم ندوة خاصة لشركائها ضمن المؤتمر العالمي للهواتف 2021 في شنغهاي، استعرضت خلالها الشركة أحدث ابتكاراتها في مجال تكنولوجيا الشحن فائق السرعة.

وعرضت الشركة أبرز ابتكارات الشركة في مجال شحن الأجهزة الذكيّة، وشبكة الجيل الخامس والتكنولوجيا الذكية.

وقامت أوبو بعرض العديد من الأمثلة عن أحدث تقنيات الشحن التي قامت بتطويرها حتى الآن، مثل الشاحن فائق السرعة بقدرة 125 واط، والذي يمكنه شحن بطارية بسعة 4000 ميلي أمبير من الصفر إلى 100% خلال عشرين دقيقة فقط.

وهذا إلى جانب تقنية AirVOOC للشحن اللاسلكي فائق السرعة بقدرة 65 واط، والتي تتيح شحن البطارية نفسها خلال 30 دقيقة فقط. كما تحتضن منصة أوبو في المؤتمر عدداً من الابتكارات المطوّرة من قبل شركاء أوبو والذين يستخدمون تقنيات الشحن السريع من أوبو في منتجاتهم.

وتحدث هنري تانغ، نائب رئيس معهد أوبو للأبحاث، حول تقنيات الجيل الخامس ضمن قمة الابتكار والاستثمار في شبكات الجيل الخامس في شنغهاي أيضاً. وقال: «نؤمن أن شبكات الجيل الخامس ستغير حياتنا بشكل جذري.

فمع تزايد انتشار وقدرات هذه الشبكات، ستبدأ تطبيقاتها الفعلية بالظهور في مختلف المجالات والقطاعات، مقدّمة لنا كمستهلكين تجارب غير فريدة وغير مسبوقة.

ونحن نعمل اليوم مع العديد من الشركاء لبناء معيار عالمي جديد لشبكات الجيل الخامس، وسنستمر في تطوير وإطلاق أجهزة جديدة تدعم هذه الشبكات، من أجهزة التلفزيون وصولاً إلى أجهزة CPE وتقنيات الواقع المعزز».

وفي قسم المنزل الذكي المستقبلي، تستعرض أوبو أجهزة إنترنت الأشياء التي تجعل من منازلنا أكثر ذكاءً واتصالاً من أي وقت مضى.

وفي قلب هذا القسم تعرض أوبو أيضاً جهاز راوتر الجيل الخامس G CPE5 يُطلق عليه اسم «أومني» (Omni)، والذي يعمل بشريحة مودم طراز كوالكوم سنابدراغون X55 5G، وهو جهاز مبتكر يمكنه تحويل شبكات الجيل الخامس إلى موجات واي فاي عالية السرعة والثبات باستخدام نوعين من الأنظمة الهوائية الجديدة من تطوير أوبو.

أما في قسم التقنيات المستقبلية، يمكن لزوار المؤتمر العالمي للهواتف 2021 التعرّف عن قرب على أحدث مفاهيم أوبو للهواتف الذكيّة وهو جهاز أوبو X 2021 (OPPO X 2021) الذي يتميّز بشاشته المبتكرة التي يمكنها الالتفاف ليتغير قياسها ما بين 6.7 إنشات و7.4 إنشات بطريقة تلقائية.

ويضم القسم أيضاً تقنيات الشحن اللاسلكي السريع من أوبو، والتي تتيح قوّة تصل إلى 7.5 واط للشحن. توظف هذه التقنية الرنين المغناطيسي لتتخلص من واحدة من أهم نقاط ضعف الشواحن اللاسلكية، حيث يبدأ الهاتف بالشحن بمجرد وصوله إلى مسافة 10 سم عن الشاحن اللاسلكي.