هكذا تسعى سامسونغ لهزيمة منافستها أبل

المصدر: البيان الإلكتروني

كشف مقطع فيديو مسرب حقيقة ما تخطط له شركة سامسونغ لهزيمة منافستها أبل.

وأوضح تقرير نشر تفاصيله موقع "سبوتنيك"، نقلاً عن موقع "إنغادجيت" التقني المتخصص، أن سامسونغ تنوي تطوير نظارات جديدة قابلة للارتداء باستخدام تقنيات الواقع الافتراضي والمعزز، ومن خلالها تسعى إلى التفوق على أي أجهزة منافسة لأبل أو مايكروسوفت.

​وتقدم سامسونغ في المقطع المسرَّب رؤية مختلفة لاستخدام نظارات الواقع المعزز، حيث تنوي أن تكون تلك النظارات بسعر زهيد يسمح باستخدامها فئات الدخل المتوسطة.

وستسمح نظارات سامسونغ للواقع المعزز بمشاهدة الأفلام أو محادثة الفيديو ثلاثية الأبعاد أو إجراء اجتماعات العمل بالتقنية ثلاثية الأبعاد.

وتتبنى سامسونغ في هذا المجال نظام "الحوسبة القابلة للارتداء"، التي يمكن من خلالها لنظارات الواقع المعزز أن تساعد على العمل، من خلال إجراء مكالمات ثلاثية الأبعاد، أو تصميم أماكن معينة بتقنيات فائقة الدقة.