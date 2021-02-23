تطبيق يتيح التفاعل مع الكوكب الأحمر من المنزل

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

تزامناً مع المهمات الفضائية للمريخ، تعاونت قناة «سميثسونيان» مع استوديو «إيميرجن» للواقع المعزز لإطلاق تطبيق كوني جديد يتيح للأشخاص استكشاف الكوكب الأحمر من داخل منازلهم.

التطبيق وفق ما ذكر موقع «أبارتمنت ثيرابي» يدعى «مهمة إلى المريخ» متوافر بشكل مجاني على أجهزة «iOS» و«أندرويد» وهو عبارة عن تطبيق الواقع المعزز الذي يسمح للمستخدم بإضافة صور وفيديوهات من المريخ على محيطهم.

ويأمل مبتكرو التطبيق الانغماسي بإشراك وتثقيف المستخدمين بخصوص عجائب الكوكب.

مقارنةً بـ«بوكيمون غو»، يمنح تطبيق «مهمة إلى المريخ» نظرة تفاعلية على تصاميم العربات الجوالة والكوكب الأحمر.