خبراء ينصحون بالابتعاد عن روابط "كلوب هاوس" في تويتر

المصدر: دبي – وائل اللبابيدي

نصحت مصادر مطلعة عدم البحث عن "دعوات" الانضمام إلى تطبيق المحادثة الصوتية "كلوب هاوس" من خلال روابط منتشرة على موقع تويتر، محذرة من أن العديد من تلك الروابط قد تكون مزورة وتفضي إلى إرسال برمجيات تهدف إلى اختراق الهاتف وبيانات المستخدم.

وتناولت تغريدات عديدة على موقع تويتر – خصوصاً في العالم العربي - تعرّض تطبيق كلوب هاوس للاختراق والاستيلاء على بيانات المستخدمين وبعض تسجيلات الغرف من دون تأكيد أو نفي لشركة "ألفا إكسبلوريشن" المالكة لهذا التطبيق لهذه الادعاءات حتى الآن، فيما نقلت "رويترز" إن تطبيق كلوب هاوس رفض التعليق على تقارير تتحدث عن تسريب بيانات مستخدميه.

وتحول تطبيق المحادثة الصوتية بعد اشتراك إيلون ماسك رئيس "تيسلا" في يناير الماضي بين ليلة وضحاها إلى أشبه ما يكون بـ"نادي خاص" يجمع خليط من خبراء التكنولوجيا وباحثين عن الثراء السريع ومستثمري العملات المشفرة يقومون بالتجول بين "الغرف" والدخول فيها بحثاً عن معلومة أو تلميح قد يقودهم للاستثمار في إحدى العملات الرقمية أو الاستماع إلى ما قد يقوله "إيلون ماسك" الذي بات مؤخراً يدخل بعض الغرف بشكل مفاجئ في مشهد أشبه بلعبة الغميضة أو القط والفأر.

وذكر مرصد جامعة ستانفورد الأميركية أن الصين نجحت بالوصول لبيانات مستخدمي تطبيق كلوب هاوس للمحادثات الصوتية بسبب عيوب أمنية.

وكان خبراء الأمن السيبراني حذروا الجمعة الماضي من أنه بوسع المخترقين نشر برمجيات ضارة من خلال عمل نسخ مزورة مستغلين الاهتمام الكبير بتحميل التطبيق والوصول إلى موقع الجهاز وملفات الصوت والفيديو والرسائل النصية وغيرها.